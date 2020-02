Spider-Man: Tom Holland ammette di sapere tutto riguardo il prossimo film

Tom Holland ammette di sapere tutto riguardo il prossimo film Marvel Studios con protagonista l’Uomo Ragno, che dopo il successo enorme al botteghino di Far From Home di certo non smetterà per un po’ di essere protagonista di altre pellicole.

Far from home non sarà di certo un film riuscitissimo, ma non possiamo negare che il cliffhanger della scena mid-credits ci ha lasciati piuttosto spiazzati e con una grande voglia di sapere come andrà a finire la storia, ora che tutto il mondo sa per la prima volta che Peter Parker è in realtà Spider-Man.

Sicuramente tanti sono i segreti intorno al futuro cinematografico dell’Uomo Ragno, soprattutto se consideriamo che Sony sta cercando di inserire i film come Venom e il prossimo Morbius all’interno della continuity del MCU, ma pare che Tom Holland, ormai celebre interprete del personaggio da quasi quattro anni, sappia tuttto tutto del prossimo film, ancora una volta diretto da Jon Watts.

Durante una recente intervista con HeyUGuys, avvenuta sul red carpet della premiere del prossimo film Pixar Onward, il giovane attore britannico ha rivelato di aver avuto un importante incontro con i Marvel Studios e la Sony e che ora sa tutto riguardo la trama del prossimo film su Spider-Man, ma anche che ora ha imparato a non spoilerare i film come un tempo.

Oramai so tutto. Circa due settimane fa ho incontrato la Marvel e al Sony per un corposo resoconto e conosco tutti segreti. Ma ho partecipato a mille interviste, perciò ho imparato a non spoilerare i film.

Qui il video dell’intervista.

Il prossimo film di Spider-Man, ancora senza titolo, arriverà nelle sale statunitensi il 16 luglio 2021, diretto da Jon Watts, su una sceneggiatura di Erik Sommers e Chris McKenna, e con Kevin Feige e Amy Pascal come produttori.

Nel cast Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man) e Zendaya (MJ).

