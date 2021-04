Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, i co-registi di Soul collaboreranno con Lord e Miller

Sono in corso lavori per l’attesissimo sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, e mentre Joaquim Dos Santos è stato menzionato come regista sin dall’inizio, Variety riferisce che i co-registi di Soul, Kemp Powers e Justin K. Thompson, scenografo di quella prima Spider-Avventura hanno tutti condiviso crediti di regia.

Powers e Thompson hanno collaborato con Dos Santos sin dal suo inizio, anche se i secondi due, per qualche motivo, sono stati appena annunciati.

Nelle notizie correlate, lo stesso rapporto menziona che i produttori Phil Lord e Chris Miller stanno scrivendo la sceneggiatura insieme al già annunciato David Callaham, che segna un ritorno per Lord, che ha ottenuto i crediti per la sceneggiatura nel primo. Peter Ramsey, che ha co-diretto il primo, come produttore esecutivo:

“La troupe dietro Spider-Man: Un Nuovo Universo ha fissato un livello così ridicolmente alto e siamo onorati di accettare la sfida di dare forma al prossimo capitolo della storia di Miles Morales”, ha detto il team di registi in un dichiarazione congiunta.”

Successivamente Lord e Miller hanno aggiunto:

“Siamo così fortunati ad avere Joaquim, Justin e Kemp nel team di Spider-Verse. Siamo grandi fan del lavoro di Joaquim – rende i suoi personaggi così sinceri e unici, e può raccontare una storia emozionante con una sequenza d’azione come fa un musical attraverso una canzone. Justin è un regista anticonformista che persegue incessantemente innovazione visiva e sorpresa ma sempre a supporto della narrazione emotiva. Il lavoro di Kemp è incisivo, ambizioso e divertente – con la saggezza di uno scrittore e il cuore di un regista – sa solo cosa conta in ogni scena. Tutti e tre elevano ogni progetto con cui lavorano.”

Con una data di uscita fissata per il 7 ottobre 2022, dovremo aspettare un po’ prima che il film arrivi, ma con un po’ di fortuna ne varrà la pena tanto quanto ne è valsa la pena col primo.

