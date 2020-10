Spike Lee dice che Chadwick Boseman è stato toccato dalla luce di Dio mentre realizzava Da 5 Bloods

In una nuova cover story di Variety, il regista Spike Lee ha parlato di com’è stato lavorare con Chadwick Boseman in Da 5 Bloods.

Il dramma sulla guerra del Vietnam, uscito su Netflix durante l’estate, sarebbe stato uno degli ultimi ruoli per l’attore 43enne, morto ad agosto di cancro al colon.

“Non sapevo che Chad fosse malato”, ha detto Lee. “Non aveva un bell’aspetto, ma la mia mente non ha mai pensato che avesse il cancro. È stata una ripresa molto faticosa. Voglio dire, non siamo andati tutti in Vietnam fino alla fine del film a Ho Chi Minh City. Ma quell’altra roba, la roba della giungla, è stata girata in Thailandia. C’erano 100 gradi ogni giorno. A quel tempo c’era anche il peggior inquinamento atmosferico del mondo. Capisco perché Chadwick non me l’ha detto perché non voleva che me la prendessi comoda. Se l’avesse saputo, non gli avrei fatto fare quella roba. E lo rispetto per questo.”

Lee ha ricordato come ha saputo della morte di Boseman in agosto.

“Quella notte, per qualche motivo, sono andato a letto presto”, ha detto Lee. “E il fatto che sono andato a letto presto mi ha fatto svegliare presto. Devo esser stato stanco. Sono andato ad aprire il mio telefono e l’intera faccenda stava esplodendo. L’ho spento. Ero scioccato.”

Recentemente ha rivisto Da 5 Bloods e ha pensato che il film fosse interpretato in modo diverso, in particolare una scena alla fine in cui il personaggio di Boseman, “Stormin” Norman Earl Holloway, è immerso in una celeste luce bianca.

“L’ho sentito quando l’abbiamo girato”, ha detto Lee. “Era la luce celeste di Dio. Non avevamo la luce. Sai, Delroy [Lindo] sta parlando alla telecamera, parlando della sua conversazione con Dio? Saliamo e scendiamo e troviamo questa luce celeste. È Chadwick in piedi in quella luce, in quella posa. Quello era Dio. Non mi interessa quello che dite. Quella era la luce celeste di Dio, perché quella scena non è illuminata. Questa è luce naturale. E quello era Dio che mandava la luce celeste su Chadwick. C’è una battuta nel film in cui Clarke [Peters] dice che è il miglior soldato di sempre. E Chadwick era – è – un soldato. Questa è una congettura: c’è la possibilità che pensasse che questo potesse essere il suo ultimo film. E Dio gliene ha dato un altro con, Ma Rainey.”

