Spinning Out: Netflix cancella lo show dopo una sola stagione

Il servizio di streaming più popolare al mondo continua a sfornare i contenuti a destra e a manca, rilasciando spettacoli e film originali su quella che sembra essere una base mensile costante.

Netflix ha un programma originale per quasi ogni esigenza, cosa che sembra una grande idea in superficie. Tuttavia, il processo di creazione di contenuti si è trasformato in una sorta di gettare le cose in pasto agli utenti e vedere se attecchisce, con la conseguenza che molti prodotti originali vengono annullati prima di avere davvero la possibilità di prosperare.

È il caso del primo spettacolo originale Netflix del 2020, Spinning Out.

Con Kaya Scodelario nei panni di Kat Baker, Spinning Out è un dramma sul mondo del pattinaggio artistico competitivo, creato dall’ex pattinatrice competitiva Samantha Stratton. La premessa è certamente unica, poiché non ci sono molti spettacoli di pattinaggio di figura in TV oggi, ma la serie è rimasta sul servizio solo un mese prima che la spina fosse staccata. Secondo un rapporto di Deadline, Netflix ha eliminato la serie questa settimana, dopo il suo debutto il 1 gennaio.

Potreste non aver mai sentito parlare di Spinning Out, e questo sta iniziando a diventare il problema principale con il contenuto originale di Netflix. Il servizio di streaming dà il via libera a tanti i tipi di spettacoli diversi che potrebbero potenzialmente trovare un pubblico, ma quasi nessuna risorsa di marketing viene riversata in essi.

Pensate al debutto di The Witcher l’anno scorso. Sì, quello show è costato un sacco di soldi a Netflix, quindi lo streamer ha dovuto assicurarsi che la gente sapesse del suo arrivo, ma c’era comunque un enorme sforzo di marketing dietro l’arrivo della serie. Quindi guardate a spettacoli come Spinning Out, o Daybreak, o Tuca & Bertie. Ognuno di questi progetti è stato cancellato dopo una stagione e la maggior parte degli utenti non aveva idea che esistessero.

Sta andando venendo cancellato un capolavoro che le persone non hanno avuto l’opportunità di amare causa della scarsa campagna marketing? Probabilmente no, anche se probabilmente ci sarebbe stato un piccolo angolo di Internet che avrebbe chiesto ad altri col passaparola di guardarlo – come abbiamo fatto anche noi.

È sufficiente un mese per prendere una decisione su una serie che di solito impiegherebbe due o tre mesi per attirare pubblico su una qualsiasi rete? Forse sì, forse no.

Il punto è che la maggior parte delle persone non avrà la possibilità di sapere se uno spettacolo gli piacerà o meno se Netflix si muove così rapidamente con il suo processo decisionale. Quando le persone sentono davvero parlare di show come Spinning Out, sono già stati cancellati e nessuno vuole guardare qualcosa che sanno che non ha futuro.

