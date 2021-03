Spiral: From the Book of Saw, ecco il nuovo trailer del nono capitolo del franchise

Dopo essere rimbalzato sul calendario delle uscite dello scorso anno, Spiral: From the Book of Saw, ha ricevuto un nuovo trailer che conferma l’uscita uscirà nelle sale per il 14 maggio.

Chris Rock e Samuel L. Jackson recitano nel film horror, diretto dal regista Darren Lynn Bousman, che ha diretto il secondo, terzo e quarto capitolo della saga. Sebbene gli sceneggiatori di Jigsaw, Josh Stolberg e Peter Goldfinger, abbiano scritto la sceneggiatura, Spiral è in realtà basato su una storia di Rock, che interpreta un detective arrogante impegnato in un gioco del gatto col topo con un killer. Max Minghella è il co-protagonista di Rock, mentre Jackson interpreta un poliziotto veterano.

Spiral segna il nono capitolo di questo franchise e sembra che Rock fosse ansioso di scuotere un po’ la formula standard della saga, pur rimanendo fedele alle sue radici.

Qui sotto potete vedere il trailer:

La trama di Spiral – L’eredità di Saw (2020). Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks e il suo partner alle prime armi si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l’orribile passato della città.

Spiral – L’eredità di Saw (Spiral – From the book of Saw) uscirà nelle sale italiane il 14 maggio 2020, con Darren Lynn Bousman alla regia, su una sceneggiatura di Josh Stolberg e Pete Goldfinger, su un soggetto di Chris Rock, e con Mark Burg, Ketura Kestin e Oren Koules come produttori. La fotografia è a cura di Jordan Oram, mentre la colonna sonora è composta da Charlie Clouser.

Nel cast Chris Rock (Detective Zeke Banks), Samuel L. Jackson (Marcus), Marisol Nichols (Capitan Angie Garza), Max Minghella (William Schenk) e Genelle Williams (Lisa Banks).

Spiral: From the Book of Saw uscirà nelle sale per il 14 maggio.

