Spiral: L’eredità di Saw, Chris Rock al centro del nuovo poster

Un inedito Chris Rock al centro del nuovo poster per Spiral – L’eredità di Saw, reboot della celebre saga horror.

La saga horror di Saw, iniziata con l’omonimo film di James Wan vent’anni fa, è stata spremuta fino all’estremo con la produzione di ben otto film. Ciò nonostante, un nuovo film legato alla saga sta per arrivare nelle sale quest’anno con un protagonista inedito: Chris Rock.

Parliamo di Spiral – L’eredità di Saw che fungerà come reboot per tutto il franchise, ignorando quanto fatto e narrato nei precedenti otto film.

Il film è diretto da Darren Lynn Bousman, già alla regia dei primi tre sequel della saga, e con una sceneggiatura sviluppata da un soggetto dello stesso Chris Rock, che possiamo vedere nei panni del Detective Zeke Banks in questo nuovo poster dedicato al film rilasciato da Impawards.

Spiral – L’eredità di Saw (Spiral – From the book of Saw) uscirà nelle sale italiane il 14 maggio 2020, con Darren Lynn Bousman alla regia, su una sceneggiatura di Josh Stolberg e Pete Goldfinger, su un soggetto di Chris Rock, e con Mark Burg, Ketura Kestin e Oren Koules come produttori.

La fotografia è a cura di Jordan Oram, mentre la colonna sonora è composta da Charlie Clouser.

Nel cast Chris Rock (Detective Zeke Banks), Samuel L. Jackson (Marcus), Marisol Nichols (Capitan Angie Garza), Max Minghella (William Schenk) e Genelle Williams (Lisa Banks).

