Spiral: L’eredità di Saw, ecco il trailer del reboot con Chris Rock

Grazie alla Lionsgate possiamo mostrarvi il trailer di Spiral: L’eredità di Saw (Spiral: From the Book of Saw), il film che si pone come un reboot del celebre franchise previsto nelle sale americane il 15 maggio.

L’idea stessa del film a quanto pare è venuta a Chris Rock, che impersona uno dei protagonisti assieme a Samuel L. Jackson. Dietro la macchina da presa troviamo Darren Lynn Bousman e alla sceneggiatura Josh Stolberg e Pete Goldfinger.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Una mente sadica scatena una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il nuovo terrificante capitolo di SAW. Lavorando all’ombra di un stimato veterano di polizia (Samuel L. Jackson), il detective detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo compagno novellino (Max Minghella) si occupano di una macabra indagine se degli omicidi che ricordano stranamente il raccapricciante passato della città. Senza volerlo, intrappolato in un mistero sempre più profondo, Zeke si trova al centro del morboso gioco del killer.

Nel cast Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols e Samuel L. Jackson ed è prodotto dall’originale team di SAW di Mark Burg e Oren Koules.

