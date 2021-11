Squid Game 2: la seconda stagione si farà secondo il creatore della serie Hwang Dong-hyuk

A quanto pare Squid Game ha ottenuto il via libera per lo sviluppo di una seconda stagione, secondo il creatore della serie Hwang Dong-hyuk.

Il regista e scrittore della fortunata serie Netflix ha parlato con l’Associated Press questa settimana del suo trionfo sulla piattaforma di streaming e della fame di altro.

Il CEO di Netflix ha correttamente previsto che Squid Game sarebbe diventata la più grande serie nella storia del servizio. Tuttavia, in alcune interviste precedenti, Dong-hyuk sembrava indicare che non c’era ancora nulla di concreto per quanto riguarda piani di continuazione.

Beh, il futuro non diventerà più concreto di “ci sarà davvero una seconda stagione”. Gi-hun tornerà e ci saranno molti fan felici per questo. Squid Game ha raccolto molte polemiche sin dalla sua prima, circa genitori sconsiderati che hanno lasciato guardare la serie ai figli piccoli, che poi si sono messi ad imitare i giochi mortali del programma. Ma questo non ha fermato lo sviluppo della serie.

“Quindi, c’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione”, ha detto il creatore della serie Hwang Dong-hyuk. “Quindi mi sembra quasi che non ci lascino scelta. Ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento. Sono attualmente nel processo di pianificazione. Ma penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà.”

Qui sotto il video in cui ha dato la rivelazione:

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

