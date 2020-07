Stage 13: annunciato il nuovo film di Edgar Wright

Ancora non abbiamo avuto modo di vedere Last Night in Soho, ma nel mentre è stato annunciato il nuovo film di Edgar Wright: Stage 13.

Nel periodo del lockdown Edgar Wright ha firmato diversi contratti per la regia di altrettanti film, come The Chain e Set my heart of five, e oggi arriva l’annuncio di un altro suo progetto futuro, intitolato Stage 13.

Il film sarà prodotto dalla Amblin Partners, la casa di produzione di Steven Spielberg, e sarà tratto da un racconto di Simon Rich, che curerà anche la sceneggiatura del progetto.

La storia riguarda un regista in difficoltà che viene ingaggiato da uno studio per dirigere un falso film (in stile Argo) per placare il fantasma di una star del cinema muto che perseguita il palco da decenni. Nel corso della storia, il regista arriverà a costruire un certo legame con questo fantasma, andando contro le volontà della produzione.

Una trama semplice, molto, guarda caso, spielbergiana ma che, data a vasta cultura cinematografica di Wright, arrivare ad essere una versione fantasiosa e fanciullesca di Viale del tramonto di Wilder, cercando un certo punto di connessione tra il cinema di oggi e quello dell’epoca del muto.

Fonte: The Hollywood Reporter

