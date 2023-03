Star Trek 4: Chris Pine e JJ Abrams offrono un aggiornamento circa i lavori del nuovo film

Il produttore JJ Abrams e la Paramount Pictures hanno passato un periodo molto difficile cercando di far decollare il quarto film di Star Trek. C’hanno provato per anni, per un momento è stato vicino a divenire realtà, ma poi non ne è mai venuto fuori niente.

Nel 2022, il regista e produttore di Star Trek Abrams ha detto cche stavano lavorando sodo su un nuovo film di Star Trek “che sarà girato entro la fine dell’anno e che presenterà il nostro cast originale e alcuni nuovi personaggi che penso saranno davvero divertenti ed eccitanti e aiuteranno a portare Star Trek in aree che non avete mai visto prima”.

Matt Shakman (WandaVision) avrebbe dovuto dirigere il film, ma alla fine ha abbandonato il progetto per sviluppare i Fantastici Quattro della Marvel. Star Trek 4 è stato rimosso dal programma di rilascio della Paramount, quindi il film non è entrato in produzione entro la fine del 2022.

In una recente intervista con Esquire, Chris Pine ha parlato della sua carriera e del tipo di ruoli che assume. Ha anche parlato di Star Trek 4 e ha detto che non ha ancora sentito parlare del progetto. Ha condiviso che “Nella terra di Star Trek, gli attori sono di solito le ultime persone a scoprire qualcosa”. Pine dice che il modo in cui tutto questo funziona è “frustrante”, ma è proprio così che vanno le cose con questi grandi franchise.

Esquire ha poi proseguito con Abrams sul film, e il regista ha offerto un aggiornamento. Abrams ha detto che non ha ancora trovato un nuovo regista per il film, ma ha aggiunto che “è la prima volta [dal riavvio originale] che abbiamo una storia che sembra avvincente come la prima”.

Per quanto riguarda ciò che Pine pensa del franchise, ha detto: “Adoro il personaggio. Amo le persone. Adoro il franchising”.

