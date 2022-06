Star Trek 4: il presidente della Paramount dona aggiornamenti circa il film

Sembra che il prossimo film di Star Trek si stia avvicinando alla data di inizio di produzione.

Nonostante i dubbi delle sue star, il presidente della Paramount Pictures Brian Robbins ha detto a Variety che il quarto film di Star Trek con il cast della “Kelvin Timeline” si sta “avvicinando alla linea di partenza”.

Il produttore JJ Abrams ha annunciato il film durante una presentazione all’investor day della Paramount, cogliendo alla sprovvista il cast di ritorno. Da allora, Josh Friedman e Cameron Squires hanno rivisto la sceneggiatura originale del film di Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet, e Matt Shakman di WandaVision ha firmato per dirigere. Robbins non ha offerto alcuna data specifica, ma sembra che il film si stia avvicinando all’inizio della sua produzione.

Anche Robbins guarda avanti. Durante l’intervista, ha accennato a come ha piani pluriennali in lavorazione per tutti i principali franchise dello studio, incluso Star Trek.

“Andando avanti, sono concentrato sui nostri franchise”, dice Robbins. “Siamo fortunati in quanto abbiamo franchise fantastici, a cui dobbiamo appoggiarci. Abbiamo franchise per adulti come Mission: Impossible, A Quiet Place, Transformers e Star Trek. E abbiamo franchise per famiglie con Teenage Mutant Ninja Turtles e SpongeBob. Devo avere piani pluriennali per questi franchise. Non posso semplicemente fare un film, vedere come va e poi decidere di farne un altro, perché se lo faccio passeranno anni tra i sequel. Come Sonic, prenderemo un personaggio spin-off come Knuckles e faremo una miniserie su Paramount+, che ci porterà al terzo film di Sonic con un sacco di easter egg. Quella pianificazione è ciò su cui mi concentro, oltre a compilare il lista di progetti che i nostri registi vogliono produrre, perché siamo appassionati di storie e di chi le vuole raccontare.”