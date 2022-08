Star Trek 4: Matt Shakman non dirigerà più il nuovo film della Kelvin Timeline

Il regista Matt Shakman non arriverà più coraggiosamente la dove nessuno è mai giunto prima col franchise di Star Trek.

Shakman, che doveva dirigere un film di Star Trek per la Paramount, ha abbandonato gli studi a causa di problemi di programmazione mentre le nuove notizie lo vedono al centro di una trattativa che lo porterà a dirigere il film Fantastici Quattro per i Marvel Studios. Il film era una priorità assoluta nello studio con sede a Melrose Avenue ed era datato per l’uscita del 22 dicembre 2023.

“Matt Shakman è un regista incredibilmente talentuoso e ci dispiace che i tempi non siano buoni per lui per dirigere il nostro prossimo film di Star Trek”, ha detto la Paramount Pictures in una dichiarazione. “Siamo grati per i suoi numerosi contributi, siamo entusiasti della visione creativa di questo nuovo capitolo e non vediamo l’ora di mostrarlo ai fan di tutto il mondo.”

Shakman era salito a bordo del progetto a tema Star Trek nell’estate del 2021. La versione più recente della sceneggiatura proviene da Josh Friedman e Cameron Squires, che hanno lavorato su una bozza di Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet.

Il prossimo film di Trek è in fase di sviluppo da tempo, con la Paramount che spera di riunire Chris Pine e l’equipaggio dell’Enterprise della Kelvin Timeline che è stata introdotta per la prima volta nel film di JJ Abrams del 2009, Star Trek. Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldaña e John Cho sono tra le star che dovrebbero tornare.

Quentin Tarantino e Noah Hawley sono tra i registi che hanno avuto modo di avvicinarsi al film di Star Trek prima che la Paramount decidesse di andare avanti con un quarto capitolo della serie di film della Kelvin Timeline.

La ricerca di un nuovo regista inizierà immediatamente anche se non è chiaro in questa fase se la data di uscita cambierà.

Fonte

