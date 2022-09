Star Trek 4: Paramount rimuove la pellicola dalla lista di film di prossima uscita

La Paramount ha rimosso il suo sequel senza titolo di Star Trek dalla sua lista di film in uscita. Il progetto, prodotto da Bad Robot di JJ Abrams, era impostato per uscire nelle sale il 22 dicembre 2023.

La notizia arriva circa un mese dopo che il regista Matt Shakman è uscito dal film, che era nominalmente destinato a essere il quarto della Kelvin Timeline con Chris Pine nei panni di Kirk, Zachary Quinto nei panni di Spock, Zoe Saldana nei panni di Uhura, Karl Urban come Bones, John Cho come Sulu e Simon Pegg come Scotty. Shakman è stato corteggiato con successo dai Marvel Studios per dirigere il suo riavvio di “Fantastic Four”, riunendo il regista di “WandaVision” con lo studio, dopo che il regista di “Spider-Man: No Way Home” Jon Watts ha lasciato quel film ad aprile.

Shakman si è legato per la prima volta al sequel di Star Trek nell’estate del 2021, dopo la sua acclamata esperienza registica avuta con WandaVision – l’annuncio di Star Trek è arrivato addirittura lo stesso giorno in cui Shakman è stato nominato per un Emmy per lo spettacolo.

Quindi questo febbraio, Abrams ha annunciato durante la presentazione della Giornata degli investitori di Paramount Global che un nuovo film di Star Trek sarebbe stato girato entro la fine dell’anno e avrebbe riportato in scena il cast della Kelvin Timeline.

L’unico problema, secondo gli addetti ai lavori, era che Pine, Quinto e il resto del cast non si erano ancora registrati ufficialmente per il film quando Abrams ha fatto il suo annuncio, lasciando la Paramount con meno di un anno per assicurarsi gli attori richiesti.

Con il film ora fuori programma, quella scadenza non è più incombente, e lascia la Paramount senza piani. L’ultimo film di Star Trek è arrivato nel 2016 sotto forma di Star Trek Beyond. Diretto da Justin Lin, Beyond ha incassato 343,5 milioni di dollari in tutto il mondo, l’incasso più basso dei film della Bad Robot.

Questa non è la prima volta che il film viene messo da parte, precedentemente la Paramount ha provato ad avviare lo sviluppo con la regista SJ Clarkson, così come come versioni supervisionate dall’autore di “Fargo” Noah Hawley e, sì, anche da Quentin Tarantino. Nessuno di loro è stato in grado di raggiungere un dunque.

Nel frattempo, “Star Trek” sta godendo della sua presenza più solida mai vista in televisione, con cinque serie in corso: “Star Trek: Discovery”, “Star Trek: Picard”, “Star Trek: Lower Decks”, “Star Trek: Prodigy” e “Star Trek: Strange New Worlds”, tutti in varie fasi di produzione. L’ultima voce, “Strange New Worlds”, si svolge all’incirca nello stesso periodo di tempo dei film di Pine e Quinto, anche se in una sequenza temporale completamente separata.

