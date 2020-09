Star Trek 4: Zachary Quinto commenta il suo possibile ritorno come Spock

Tutti noi speriamo che un quarto film della saga di Star Trek iniziata da J.J. Abrams nel 2019 continui con un quarto film, ma molto nebulosa è stata la situazione produttiva del progetto fino a qualche mese fa, a causa di alcuni problemi con il budget dedicato agli attori, senza dimenticare che l’ultimo Star Trek Beyond di Justin Lin fu un mezo flop al botteghino. Ora le cose sembrano stabilizzarsi, ma ancora diverso mistero circonda il progetto anche per coloro che ne dovrebbero far parte.

Sappiamo che Noah Hawley (creatore di serie tv quali Legion e Fargo) dirigerà e scriverà l’ipotetico Star Trek 4, ma poco ancora si sa per quanto riguarda il ritorno degli attori principali. Infatti, nonostante su siti più che affidabili come IMDb risulti confermato, l’attore Zachary Quinto non sembra esser sicuro di tornare come Spock nel prossimo film.

Durante una recente intervista con The Talk, l’attore ha parlato di quanto desideri tornare ad interpretare il personaggio in un nuovo film, ma che al momento quello che sta accadendo negli uffici della Paramount è un vero mistero:

Ne parliamo tutto il tempo insieme a tutta la crew dell’Enterprise. Siamo molto amici nella vita reale. E credo che tutti noi saremmo ben felici di accettare l’opportunità di riprendere e continuare a raccontare queste storie.

Rimanete sintonizzati per ulteriori novità riguardo il mondo di Star Trek, che ricordiamo avere all’orizzonte non solo il film di Hawley, ma anche il famigerato film scritto da Quentin Tarantino!

Fonte: ScreenRant

Star Trek 4 non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma sappiamo che sarà scritto e diretto da Noah Hawley, con J.J. Abrams, Bryan Burk e Alex Kurtzman come produttori.

Nel cast per ora confermati solo Chris Pine (Capitano James Kirk), Zachary Quinto (Spock) e John Cho (Sulu).

Mi piace: Mi piace Caricamento...