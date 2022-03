Star Trek 4: Zoe Saldana parla del tornare al franchise senza Anton Yelchin

Di recente è stato annunciato che la Paramount Pictures e JJ Abrams stanno finalmente andando avanti con Star Trek 4 e che sono in trattative con i membri del cast originale. Il cast comprende Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg.

Purtroppo, c’è un membro del cast che non tornerà. Anton Yelchin, che interpretava Pavel Chekov, è tragicamente morto nel 2016. La sua assenza nel franchise sarà sicuramente sentita dal cast, dalla troupe e dai fan.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Saldana ha parlato del fatto che il cast è una famiglia e ha parlato di come sarà andare avanti con il prossimo film senza Yelchin.

“Siamo eccitati. Ovviamente, è agrodolce perché ci stiamo incontrando per la quarta volta e uno di noi non è più con noi, ma crediamo onestamente che tornare e tenere unita la famiglia di Star Trek sia un modo per onorare la sua memoria e anche un modo per tenerlo vivo nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Anton era un tale fan di Star Trek, ed era un artista così devoto al mestiere.”