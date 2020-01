Star Trek: Daisy Ridley e Oscar Isaac piacerebbe prendere parte ad un film

Ora che hanno finito con la saga di Star Wars, Daisy Ridley e Oscar Isaac hanno rivelato che li piacerebbe prendere parte ad un film di Star Trek.

La saga principale di Star Wars è giunta al termine con l’ultimo e discusso L’Ascesa di Skywalker, ma se da una parte abbiamo la fine di una saga, dall’altra abbiamo quella cinematografica di Star Trek, di cui è stato ufficializzato il quarto film dopo non poche peripezie, con Noah Hawley alla regia e alla sceneggiatura, già scrittore delle serie Fargo e Legion.

Ma ora che la trilogia sequel di Star Wars è giunta al termine i propri attori protagonisti dovranno faticare un po’ di più per mantenere il loro nome all’interno dello spietato star system di Hollywood, e visto che Star Trek sta per decollare come franchise, calcolando anche l’esistenza del film scritto da Quentin Tarantino, non è che magari li rivedremo in uno dei film della saga iniziata da J.J. Abrams (guarda caso!) nel 2009?

Durante una recente intervista con Yahoo!, è stato chiesto ad alcuni attori de L’Ascesa di Skywalker se li piacerebbe prendere parte ad un film di Star Trek. Se alcuni, tra cui John Boyega, si sono rivelati restii, Daisy Ridley e Oscar Isaac hanno affermato che prenderebbero parte senza problemi ad uno dei prossimi film della saga. Isaac perché ama lo spazio e si definisce una “puttana dello spazio” e la Ridley perché:

Ho bisogno di un lavoro. Sono disoccupata ora, ciao!

Qui i video delle interviste in questione.

Star Trek 4 (titolo non ufficiale) non ha ancora una data d’uscita, ma sappiamo che sarà scritto e diretto da Noah Hawley, e con J.J. Abrams, Bryan Burk e Alex Kurtzman come produttori.

Nel cast Chris Pine (Capitano James T. Kirk), Zachary Quinto (Spock) e John Cho (Sulu), mentre è ancora da confermare la presenza di Zoe Saldana (Tenente Uhura), Karl Urban (Dr. ‘Bones’ McCoy) e Simon Pegg (Montgomery ‘Scotty’ Scott).

