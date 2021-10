Star Trek: Discovery 4, Paramount rivela la data d’uscita della 4° stagione con un trailer

Paramount ha rivelato la data d’uscita della quarta stagione di Star Trek: Discovery.

La quarta stagione di Discovery riprende dopo che Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) è stata promossa a capitano nel finale della terza stagione, la prima volta che una donna di colore si è seduta sulla sedia del capitano in una serie live-action di “Trek”.

Ambientata quasi 1.000 anni più avanti rispetto a qualsiasi altra serie “Trek”, la stagione 4 vedrà l’equipaggio della Discovery alle prese con un’enorme anomalia di cinque anni luce, che minaccia di distruggere la vita in tutta la galassia. L’evento è così catastrofico che mette insieme mondi che si trovano nella Federazione e al di fuori di essa.

La stagione 4 sarà presentata in anteprima il 18 novembre su Paramount Plus negli Stati Uniti, sul canale Sci-Fi CTV di Bell Media e sul servizio di streaming Crave in Canada e su Netflix in altri 190 paesi.

Insieme a Martin-Green, il resto del cast principale della terza stagione sta tornando, tra cui Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) e la guest star ricorrente Ian Alexander (Gray). Anche il regista David Cronenberg sta riprendendo il suo ruolo di misterioso agente della Federazione di nome Kovich.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto anche il poster promozionale:

Mi piace: Mi piace Caricamento...