Star Trek: JJ Abrams produrrà un nuovo film della Kelvin Timeline diretto da Matt Shakman

La Paramount ha in programma di avviare trattative per le star di Star Trek, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg per tornare sull’Enterprise per il loro quarto film del franchise di fantascienza.

L’annuncio è stato fatto da JJ Abrams durante la presentazione del Paramount Investors Day il 15 febbraio.

“Siamo entusiasti di dire che stiamo lavorando sodo su un nuovo film di Star Trek che sarà girato entro la fine dell’anno, con il nostro cast originale e alcuni nuovi personaggi che penso saranno davvero divertenti e aiuteranno a portare Star Trek in aree che non avete mai visto prima”, ha detto Abrams. “Siamo entusiasti di questo film, abbiamo un sacco di altre storie di cui stiamo parlando che pensiamo saranno davvero eccitanti, quindi non vedo l’ora di farvi vedere cosa stiamo preparando. Ma fino ad allora, lunga vita e prosperità.”

I sei attori sono entrati per la prima volta nei rispettivi ruoli iconici di Kirk, Spock, Uhura, Bones, Sulu e Scotty in Star Trek del 2009, diretto da Abrams, che ha ripristinato la sequenza temporale e ha consentito al riavvio di esistere senza ostacoli. Gli attori sono tornati in due sequel, Star Trek Into Darkness del 2013, anch’esso diretto da Abrams, e Star Trek Beyond, del 2016, diretto da Justin Lin.

Abrams sta producendo il nuovo film, ancora senza titolo, attraverso Bad Robot, con Matt Shakman (“WandaVision”) che dirige su una sceneggiatura di Josh Friedman (“Avatar 2”) e Cameron Squires (“WandaVision”) basata su una precedente bozza di Lindsey Beer (“Sierra Burgess Is a Loser”) e Geneva Robertson-Dworet (“Captain Marvel”).

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...