Star Trek: Lower Decks 3, ecco una prima immagine di K’ranch il nuovo alieno creato per la serie

Il creatore di Star Trek: Lower Decks, Mike McMahan, sta introducendo un alieno nell’universo di Star Trek.

K’ranch, che arriverà quando la stagione 3 debutterà su Paramount+ entro la fine dell’anno, è un Kromsapiod che ama le sue armi. McMahan si è ispirato a Tosk, un personaggio di Deep Space Nine.

Una persona che non sembra felice di questa nuova aggiunta al franchise è un certo giovane ufficiale della divisione di comando della USS Cerritos doppiato dalla star di The Boys, Jack Quaid: “Sono entusiasta che voi ragazzi capiate perché sta inseguendo Boimler”, anticipa McMahan.

