Star Trek: Lower Decks, il primo poster promozionale rivela la data d’uscita

Il team di Star Trek: Lower Decks ha lavorato da casa durante la pandemia di coronavirus e sembra che il lavoro abbia dato i suoi frutti.

Leggi anche: ecco le prime immagini e alcuni dettagli sulla serie animata

CBS All Access ha annunciato che la nuova serie animata di Star Trek sarà presentata in anteprima giovedì 6 agosto. Successivamente, la prima stagione di 10 episodi di Star Trek: Lower Decks debutterà settimanalmente con nuovi episodi il giovedì su CBS All Access.

Il servizio di streaming ha anche rivelato un teaser poster per la serie, che offre ai fan il loro primo sguardo alla USS Cerritos. Il teaser ha un’atmosfera retrò, e lo slogan recita un famoso mantra di Star Trek, reinterpretato: “Rarely going where no one has gone before”.

Qui sotto il poster:

Il vincitore del premio Emmy Mike McMahan (Rick and Morty, Solar Opposites) ha sviluppato Star Trek: Lower Decks. La serie è la prima commedia animata ambientata nell’universo del franchise di Star Trek. La serie segue l’equipaggio di supporto che serve a bordo di una delle navi meno significative della Flotta Stellare, la USS Cerritos, nell’anno 2380, subito dopo Star Trek: Nemesis. I guardiamarina Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono tenere il passo con i loro doveri e le loro vite sociali, spesso contemporaneamente a particolarità sci-fi che scuotono la nave.

L’equipaggio della Flotta Stellare residente nei “ponti inferiori” della USS Cerritos include “Beckett Mariner”, doppiato da Tawny Newsome, “Brad Boimler”, doppiato da Jack Quaid, “Tendi”, doppiato da Noël Wells e “Rutherford”, doppiato da Eugene Cordero. I personaggi della Flotta Stellare che compongono l’equipaggio del ponte della nave includono “il capitano Carol Freeman”, doppiato da Dawnn Lewis, “il comandante Jack Ransom”, doppiato da Jerry O’Connell, “il tenenete Shaxs”, doppiato da Fred Tatasciore e “e il dottor T’Ana”, doppiato da Gillian Vigman.

La CBS’s Eye Animation Productions, la nuova divisione animata della CBS Television Studios, produce Star Trek: Lower Decks, insieme a Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman e Heather Kadin di Secret Hideout e Rod Roddenberry e Trevor Roth di Roddenberry Entertainment e Katie Krentz (219 Productions) sono produttori esecutivi insieme al creatore e showrunner Mike McMahan. Aaron Baiers (Secret Hideout) è coproduttore esecutivo. Titmouse, la società di produzione di animazione indipendente vincitrice dell’Emmy Award dietro Big Mouth, funge da studio di animazione per la serie.

Star Trek: Lower Decks è la prima serie animata che si unisce al franchising Star Trek in espansione su CBS All Access, che include anche la serie originale Star Trek: Picard, Star Trek: Discovery, che sta tornando con la sua terza stagione entro la fine dell’anno; la serie a bordo dell’USS Enterprise recentemente annunciata Star Trek: Strange New Worlds, con Anson Mount, Rebecca Romijn ed Ethan Peck; e lo sviluppo di una serie basata sulla Sezione 31 con Michelle Yeoh.

