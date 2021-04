Star Trek: Lower Decks, rivelato l’arrivo di una seconda e una terza stagione!

Durante il First Contact Day, la giornata in cui vengono organizzati eventi a tema Star Trek, Paramount+ ha rilasciato una serie di video anticipazioni che lasciano intendere l’arrivo delle nuove stagioni di Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks.

Durante la parte dedicata a Star Trek: Lower Decks del panel, la Paramount ha confermato che la stagione 2 sarà presentata in anteprima giovedì 12 agosto. La serie ha debuttato la scorsa estate quando la piattaforma era ancora conosciuta come CBS All Access. La prima stagione ha ottenuto recensioni per lo più positive, anche se alcuni critici hanno sostenuto che non si si fosse presa abbastanza rischi. Tuttavia, l’approccio spensierato al canone di Star Trek è stato generalmente ben accolto.

Per creare clamore circa il ritorno dell’equipaggio della Cerritos entro la fine dell’anno, la Paramount ha rilasciato un teaser trailer per la nuova stagione e annunciato che la stagione 3 è già in sviluppo.

Star Trek: Lower Decks, anche conosciuta con l’acronimo LD o LDS, è una serie televisiva di fantascienza a cartoni animati, appartenente al franchise di Star Trek e più precisamente ambientata nel XXIV secolo, nell’era The Next Generation. È composta da 10 episodi trasmessi nel 2020 da CBS All Access. In italiano è stata trasmessa su Amazon Prime Video a partire dal 22 gennaio 2021.

La produzione della serie inizia nel giugno del 2018, quando Mike McMahan si unisce allo staff in qualità di creatore e showrunner entro ottobre, quando la serie viene ordinata per due stagioni da All Access. Lo studio di animazione Titmouse inizia a lavorare alla serie il febbraio seguente, mentre il cast principale viene annunciato nel luglio del 2019. La produzione delle prime due stagioni è slittata al marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19.

La serie è ambientata nell’anno 2380, 16 anni dopo l’inizio delle missioni dell’Enterprise D e un anno dopo gli avvenimenti di Star Trek – La nemesi. Narra le avventure dell’astronave della Flotta Stellare USS Cerritos, un’astronave di minore importanza rispetto alle altre apparse nelle serie di Star Trek, destinata a operazioni di routine come il “secondo contatto” con nuove specie incontrate dalle altre astronavi dalla Federazione. La storia si concentra principalmente non sulle figure che occupano il ponte di comando dell’astronave, che appaiono come personaggi di secondo piano, ma su quelle di quattro membri dell’equipaggio dei “ponti inferiori” (in inglese Lower Decks), i guardiamarina: Beckett Mariner, Brad Boimler, D’Vana Tendi e Samanthan Rutherford.

