Star Trek: Noah Hawley parla del film che sta sviluppando

Si sa poco sul prossimo film di Star Trek in sviluppo in seno alla Paramount Pictures, ma sappiamo che Noah Hawley è entrato a far parte del progetto sia come sceneggiatore che come regista del film.

Inizialmente si diceva che il film sarebbe stato il quarto della “Kelvin Timeline” del franchise, con le stelle Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg e Karl Urban. Ora, tuttavia, pare potrebbe non essere così.

In una nuova intervista, Hawley è sembrato sembrava gettare acqua sull’idea che il cast avrebbe ripreso i loro ruoli per il suo film.

“Ho la mia opinione su Star Trek”, ha detto Hawley a Deadline quando gli è stato chiesto se il cast sarebbe tornato. “Tornare a ciò che ho amato della serie The Next Generation. Star Trek riguarda l’esplorazione e l’umanità al meglio, la diversità e la risoluzione creativa dei problemi. Non c’è niente di meglio di quel momento in cui William Shatner indossa gli occhiali da lettura e abbassa gli scudi di Khan. Non costa nulla. Ma è quella sensazione trionfante di aver sconfitto in intelligenza il tuo nemico. Per me è importante riportare quegli elementi nel film. Non trovo necessariamente l’azione in sé e per sé interessante a meno che non sia al servizio della storia. Quindi, sono i primi giorni, sto ancora parlando con la Paramount, ho un introito e devo scrivere una sceneggiatura. Ho una mia storia e voglio assicurarmi, come ho fatto con Fargo e Legion, di essere rispettoso del materiale originale. Che non sto cambiando involontariamente cose che la gente ama. Quindi, è importante fare ricerche mentre vado avanti.”

Questa notizia potrebbe essere una sorpresa per alcuni fan, ma il membro del cast Simon Pegg ha dichiarato in un’intervista solo un paio di settimane fa che non pensava che il nuovo film avrebbe incluso il cast di cui faceva parte. Pegg disse apertamente di non sapere niente, ponendo fine al suo pensiero dicendo: “Non credo che il progetto di Noah sarà necessariamente Star Trek 4“.

Il futuro di Star Trek sul grande schermo è stato piuttosto incerto per qualche tempo, poiché il primo piano per Star Trek 4 era di avere Chris Pine sullo schermo con Chris Hemsworth, che avrebbe ripreso il suo ruolo del padre di James Kirk dal riavvio del 2009.

Questa idea è stata successivamente accantonata per un film diverso che ha inizilamente visto la regista SJ Clarkson legata al timone, ma il progetto è stato successivamente accantonato. Lo Star Trek sceneggiato da Quentin Tarantino è ancora in fase di sviluppo a quanto pare, e Pegg ha rivelato che piani per degli spin-off sono stati discussi.

