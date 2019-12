Star Trek: Picard, CBS All Access pubblica un nuovo trailer!

Mancano solo un mese al debutto dell’attesissima nuova serie di Star Trek con al centro Picard, e CBS All Access ha appena rilasciato un nuovo teaser per il sequel di The Next Generation, promettendo il ritorno della leggenda.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Star Trek: Picard farà il suo debutto negli Stati Uniti il ​​23 gennaio 2020, su CBS All Access e sarà disponibile in oltre 200 paesi e territori il 24 gennaio 2020, su Amazon Prime Video.

La serie racconterà la nuova storia della vita di Picard, che avrà luogo dopo Star Trek: The Next Generation. I dettagli della trama vengono tenuti nascosti, ma il creatore di Star Trek: Discovery, Alex Kurtzman, ha rivelato a marzo che sarà “uno spettacolo molto diverso da Discovery”. Ha anche detto che la serie sarà un “ritratto molto riflessivo e psicologico in molti di modi. Le cose sono cambiate per Picard e queste lo hanno cambiato in qualche modo, eppure è ancora così profondamente e fondamentalmente Picard”.

La serie vedrà anche il ritorno di star di Star Trek tra cui Brent Spiner come Data, Jonathan Del Arco come Hugh the Borg e Jeri Ryan di Star Trek: Voyager come Seven of Nine insieme a Marina Sirtis nella parte del comandante Deanna Troi e Jonathan Frakes come Riker.

Picard presenterà avrà nel cast anche Santiago Cabrera (Big Little Lies), Michelle Hurd (Blindspot), Evan Evagora (Fantasy Island), Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Mr. Mercedes, Penny Dreadful) e Isa Briones (American Crime Story: Versace).

