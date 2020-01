Star Trek: Picard, i produttori spiegano perché il franchise e il mondo hanno bisogno di Jean-Luc Picard

I fan di Star Trek sono entusiasti del fatto che Sir Patrick Stewart riprenda il ruolo di Jean-Luc Picard da Star Trek: The Next Generation in Star Trek: Picard di CBS All Access.

Il nuovo spettacolo è la seconda serie di Star Trek della nuova era e la prima a riportare in vita un precedente attore di Star Trek per continuare la storia del suo personaggio. Mentre Picard è amato dai fan di Next Generation, alcuni potrebbero chiedersi perché i produttori dietro lo spettacolo e il franchise di Star Trek abbiano deciso di riportarlo indietro rispetto a un altro personaggio o addirittura creare uno nuovo.

Grazie a ComicBook possiamo riportarvi la risposta alla domanda posta ai produttori di Star Trek: Picard. Il co-creatore Alex Kurtzman afferma che riportare indietro Picard rappresenta un’opportunità unica, sottolineando anche ciò che Star Trek fa al meglio.

“Prima di tutto, non ci sono molti franchise che ti permettono di avere per il ruolo da protagonista un uomo di 92 anni”, afferma Kurtzman. “È una sfida davvero unica e interessante. 92 degli anni della Flotta Stellare. Star Trek è sempre stato – pur essendo selvaggiamente divertente – una dichiarazione politica. Rispecchia le questioni del tempo in cui vive. Viviamo in tempi incredibilmente divisi e divisivi e Picard ha sempre avuto questa capacità incredibilmente unica di essere riflessivo, saggio nelle sue valutazioni e nei giudizi prima di agire in momenti di incredibile ambiguità morale e pressione. Per me, e penso a tutti coloro che lo amano come capitano, non solo rappresenta il migliore della Flotta Stellare, ma rappresenta il tipo di leader di cui abbiamo bisogno ora più che mai nel mondo, leader che sono ponderati e che danno peso reale alle scelte che fanno e al modo in cui tali scelte avranno un impatto sulle generazioni attuali e future. E’ il capitano di cui abbiamo bisogno.”

Il produttore esecutivo Heather Kadin punta verso l’approccio più incentrato sul personaggio di Picard rispetto alla passata serie di Star Trek.

“Penso che questa storia non potrebbe esistere se avessimo avuto l’intento iniziale di riportare indietro Jean-Luc Picard”, afferma. “E penso che questa storia possa essere raccontata solo attraverso quel personaggio perché è molto personale. Se hai visto il primo episodio, è davvero un racconto molto personale circa la sua scelta di tornare, la sua scelta di affrontare cose che potrebbe aver lasciato da parte 20 anni prima, e quindi se stessimo raccontando la storia di un altro capitano, e potremmo, sarebbe uno spettacolo completamente diverso.”

Lo showrunner Michael Chabon nota che lo spettacolo uscirà durante un periodo di boom per Star Trek. Con un sacco di animo Star Trek da portare in giro, perché non riportare Picard?

“Ce ne sono altri”, dice Chabon. “C’è Discovery e altri spettacoli che stanno venendo fuori, come sono sicuro sappiate. C’è uno spettacolo per la Sezione 31. Non ci sarà Picard. Quindi ci saranno molti spettacoli che non hanno Picard. Questo è quello che fa di diverso.”

Infine Akiva Goldsman fa eco al sentimento di Kurtzman, dicendo che Picard porta con sé una sensibilità particolare che si rivolge ai fan di Star Trek vecchia scuola e a quelli che cercano un punto d’incontro esemplare.

“Per me e Michael, entrambi siamo fan di Star Trek”, afferma. “La nostra connessione con Star Trek inizia con TOS. Siamo bambini ma già grandi quando è andato in onda TOS, quindi abbiamo vissuto il primo incontro con Star Trek. La mia prima convention di Star Trek è stata quella del 1976. E’ tutto così triste ma amabile. Ovviamente c’era tristezza allora e amabilità oggi. Pensiamo che ciò che Picard fa sia incarnare un insieme di principi che sono abbastanza necessari oggi. Il mondo potrebbe usare qualcuno con la sensibilità e la compassione di Picard. Quindi è stata una vera delizia per noi come opportunità.”

Star Trek: Picard sarà presentato in anteprima il 23 gennaio su CBS All Access e in Italia su Amazon Prime Video.

