Star Trek: Picard, la serie stata rinnovata per una seconda stagione su CBS All Access

Star Trek: Picard con Sir Patrick Stewart è stato rinnovato per una seconda stagione su CBS All Access.

25 anni fa, Star Trek: The Next Generation concluse una serie di sette stagioni e apparentemente segnò la fine del tempo di Patrick Stewart nel ruolo del capitano Jean-Luc Picard. Tuttavia, Patrick Stewart riprenderà ora il suo ruolo di ex Capitano dell’astronave USS Enterprise – NCC-1701-D in una nuova serie CBS All Access intitolata Star Trek: Picard, che seguirà l’omonimo personaggio nel prossimo capitolo della sua vita.

Ora, Deadline riporta che Star Trek: Picard è stato rinnovato per una seconda stagione un mese prima della premiere della prima stagione su CBS All Access. Come per la prima stagione della serie, il secondo anno di Star Trek: Picard sarà composto da 10 episodi.

Oltre 20,4 milioni di dollari in incentivi fiscali in California sono stati concessi alla seconda stagione di Star Trek: Picard, con fonti che affermano che la produzione potrebbe iniziare già nella primavera del 2020. Secondo la fonte, la stagione 2 di Star Trek: Picard è prevista per la fine del 2020 o l’inizio del 2021.

Nel trailer d’annuncio possiamo vedere Isa Briones (Dahj), Santiago Cabrera (Cristobal “Chris” Rios), Michelle Hurd (Raffi Musiker), Alison Pill (Dr. Agnes Jurati), Harry Treadaway (Narek) e Evan Evagora (Elnor), ma anche vecchie glorie come Jeri Ryan (da Star Trek: Voyager) e Brent Spiner (Next Generation).

In ultimo, Jonathan Frakes tornerà nei panni del comandante Riker e dirigerà alcuni dei dieci episodi di cui sarà composta la stagione.

La serie raggiungerà approderà su Prime Video a partire dal 23 gennaio 2020.

