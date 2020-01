Star Trek: Picard, Patrick Stewart assicura che la serie si sforzerà di evitare il fan-service

“Questa non è più la tua casa, Jean-Luc!” ruggisce un ammiraglio della Flotta Stellare all’inizio della prima stagione della nuova serie di Star Trek. L’ex capitano della USS Enterprise interpretato da Patrick Stewart sembra sbalordito da questa reazione, che include anche la prima f-bomb mai detta attorno al personaggio amato.

È un momento scioccante non solo per il linguaggio, o anche perché un leader della Flotta Stellare sta rimproverando un personaggio così riverito, ma perché il loro dibattito – che riguarda il ruolo della Flotta Stellare nella tragica distruzione del pianeta Romulus – spinge lo spettatore verso un pensiero inquietante: Picard, l’autorità morale assoluta durante le sette stagioni di Star Trek: The Next Generation, potrebbe effettivamente essere nel torto.

Questi bordi grigi forse distinguono meglio questo spettacolo dal suo predecessore – e hanno attirato Stewart nel tornare al ruolo iconico che era convinto di essersi lasciato alle spalle.

“Patrick è stato molto chiaro all’inizio di non voler presentare un mondo in bianco e nero, ma uno in cui la Flotta Stellare è stata costretta a prendere una decisione molto complicata”, afferma il produttore esecutivo Alex Kurtzman. “Ci saranno sicuramente disaccordi e decisioni difficili. Questo è davvero il primo dramma per adulti del mondo di Star Trek. Abbiamo preso tutte le caratteristiche classiche e le abbiamo sfidate.”

Star Trek: Picard riprende con l’ammiraglio in pensione nella sua vigna in Francia, ossessionato dagli eventi che circondavano l’evacuazione del Romulus anni prima (un evento raffigurato nel film di Star Trek del 2009 di JJ Abrams, che Kurtzman ha scritto).

Una misteriosa giovane donna, Dahj (Isa Briones), arriva chiedendo aiuto. Il suo appello porta Picard ad assumere una nave e un equipaggio per un misterioso viaggio che lo costringe a riesaminare il suo passato – incluso il tempo come prigioniero del sinistro Collettivo Borg. Stewart afferma di aver incontrato per la prima volta Kurtzman e il collega produttore esecutivo Akiva Goldsman per rifiutare educatamente la loro offerta per riprendere il suo personaggio.

“Non volevo farlo”, afferma Stewart. “Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto in The Next Generation – la maggior parte del nostro lavoro – ma ho sentito di aver detto e fatto tutto ciò che potevo con Jean-Luc Picard e non ho visto nulla di utile nel suo ritorno.”

Eppure l’attore 79enne si è dimostrato abbastanza intrigato da richiedere quattro pagine di informazioni aggiuntive. Kurtzman e Goldsman gliene hanno inviate 34: “È stato allora che ha capito che eravamo impegnati a esplorare un nuovo capitolo in un modo che non era mai stato fatto prima“, afferma Kurtzman. Un punto critico era spuntato includendo i Borg, che Stewart inizialmente respinto: “Non volevo tornare indietro nel passato per far funzionare questo show“, ha spiegato Stewart. I produttori alla fine lo hanno conquistato anche lì, con una trama che inizia con gli scienziati intenti a riabilitare gli ex prigionieri Borg: “Abbiamo offerto l’opportunità di raccontare un tipo molto diverso di storia dei Borg, una che non avresti mai potuto raccontare prima“, afferma Kurtzman.

Un’altra discussione riguardava il reinserimento di membri dell’equipaggio di TNG, che riguardava anche Stewart. Mentre l’attore adorava riunirsi con i vecchi amici, non voleva riempire la serie con troppo fan-service, e a quanto pare è emersa una regola secondo cui qualsiasi personaggio legato al capitano Picard apparirà solo perché la storia non può essere raccontata senza di loro, come detto da Kurtzman.

La prima stagione include: Data (Brent Spiner), ancora morto per il suo eroismo in Star Trek: Nemesis mentre la storia si apre; gli ex comandanti Will Riker (Jonathan Frakes, che ha anche diretto due episodi) e Deanna Troi (Marina Sirtis), che ora abitano su un pianeta remoto; e il favorito dai fan di Voyager Seven of Nine (Jeri Ryan), il drone Borg trasformato in ufficiale della Flotta Stellare, che è molto più umano ora (assicura Ryan), e fa parte di un gruppo di vigilanti.

E poi ci sono le nuove costar di Stewart, tra cui un disilluso ufficiale della Flotta Stellare – diventato pilota indipendente (Santiago Cabrera), un altro ex ufficiale della Flotta Stellare che lotta contro l’abuso di sostanze (Michelle Hurd), e una giovane donna interpretata dalla nuova arrivata Briones.

Eppure, per tutti i cambiamenti, alcune cose rimangono. Il mondo è identificabile con quello di Star Trek, con i teletrasporti, la velocità di curvatura e i Romulani. La bussola morale di Picard punta ancora nella giusta direzione, anche se non è infallibile. E c’è quel momento in cui entra nel ponte. Picard dà un’occhiata alla sedia del capitano, ma non si siede. Eppure non può fare a meno di dare un ordine di una parola con un familiare cenno della mano, indicando un grande sconosciuto: “Impegnati”.

