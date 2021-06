Star Trek: Prodigy, rivelato il ​​cast vocale e alcuni first-look ai personaggi

Paramount+ ha rivelato il cast vocale per la sua prossima serie animata, Star Trek: Prodigy.

La serie sarà caratterizzata dalla presenza delle stelle di Star Trek: Voyager, Kate Mulgrew, che riprende il suo ruolo il capitano Kathryn Janeway in forma di ologramma d’emergenza.

Ecco una carrellata dei nuovi membri del cast:

Rylee Alazraqui (Doug Unplugs, Home Economics) nei panni di “Rok-Tahk”, un Brikar e una bambina di otto anni insolitamente brillante. Rok è un po’ timida, ma non quando si tratta del suo amore per gli animali.

Brett Gray (On My Block, When They See Us) nei panni di “Dal”, 17 anni e di una specie sconosciuta, si immagina come un anticonformista, che anche nei momenti più difficili, mantiene forte la sua incrollabile speranza.

Angus Imrie (The Crown, Emma) nei panni di “Zero”, che è un Medusa: una forma di vita non corporea, senza genere, basata sull’energia. Dal momento che gli altri impazzirebbero alla vista del suo vero sé, Zero indossa una tuta di contenimento che si è fatto per proteggere gli altri.

Jason Mantzoukas (Infinite, Big Mouth) interpreta “Jankom Pog”, un Tellarita di 16 anni. È noto che i Tellariti apprezzano la discussione, e Jankom non è diverso. Indipendentemente dall’opinione, farà sempre l’avvocato del diavolo per ascoltare tutte le parti.

Ella Purnell (Army of the Dead, Sweetbitter) nei panni di “Gwyn”, una diciassettenne Vau N’Akat che è cresciuta sul tetro pianeta minerario di suo padre ed è cresciuta sognando di esplorare le stelle.

Dee Bradley Baker (SpongeBob SquarePants, Dora the Explorer) nei panni di “Murf”, la cui età e specie sono sconosciute, ma che è un blob accattivante e indistruttibile con un tempismo curiosamente buono e un appetito insaziabile per le parti della nave.

Star Trek: Prodigy seguirà un eterogeneo equipaggio di giovani alieni che devono capire come lavorare insieme mentre navigano in una galassia più grande alla ricerca di un futuro migliore. Questi sei giovani emarginati non sanno nulla della nave che hanno requisito, ma nel corso delle loro avventure insieme, a ciascuno di loro verrà presentata la Flotta Stellare e gli ideali che rappresenta.

Star Trek: Prodigy su Paramount+ entro la fine dell’anno.

