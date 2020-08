Star Trek: Quentin Tarantino avrebbe abbandonato la regia del film che progettava

Sembra che Quentin Tarantino sia andato oltre il suo film di Star Trek.

Deadline riporta che Tarantino ha abbandonato la regia del film. Mentre promuoveva C’era una volta… a Hollywood , Tarantino ha detto che stava pensando di non dirigere il film di Star Trek.

“Penso di allontanarmi da Star Trek, ma non ho ancora avuto una conversazione ufficiale con quei ragazzi”, ha detto Tarantino. “In un modo strano, sembra questo film, per Hollywood, sarebbe l’ultimo. Quindi, in un certo senso mi sono tolto la pressione di fare quell’ultima grande affermazione, voilà.

Voglio dire, a tal punto che c’è stato un momento in cui stavo scrivendo e ho detto: ‘Dovrei farlo ora? Devo fare qualcos’altro? È questo il decimo? No, no, non fermare l’allineamento dei pianeti, cosa sei, Galactus? Se la Terra sta dicendo fallo, fallo. Non che fosse un argomento, ma un pensierino, come: ‘Beh, se viene fuori in stile Max Ophüls, Lola Montez… e se non va bene, allora tutto il mio altro lavoro sarà spazzatura’. In un modo strano, in realtà mi ha sento liberato. Voglio dire, non ho idea di quale sarà la storia del prossimo film. Non ne ho la più pallida idea.”