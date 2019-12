Star Trek: Simon Pegg non pensa che il suo cast farà parte del film di Noah Hawley

L’attore di Star Trek, Simon Pegg, ha condiviso alcuni pensieri e informazioni interessanti sul prossimo film di Star Trek, che sta venendo sviluppato dallo scrittore e regista Noah Hawley (Legion, Fargo).

Nessuna informazione è stata rivelata circa Star Trek 4, ma sembra che questo prossimo film non sarà davvero Star Trek 4, e potrebbe anche non includere il cast recente a cui ci siamo abituati.

Simon Pegg ha recentemente parlato con GoldDerby del futuro del franchise, ed è in questa intervista che rivela che non è sicuro che coinvolgerà il suo equipaggio:

“Non ne so nulla. Penso che Noah Hawley sia stato ingaggiato per scrivere qualcosa per Star Trek, il che è molto eccitante. È uno scrittore brillante e crea sempre cose interessanti. Che ne siamo coinvolti o meno. Non credo e non penso che il progetto di Noah sarà necessariamente uno Star Trek 4.”