Star Trek: Strange New World, CBS All Access da il via allo spin-off col Capitano Pike di Anson Mount

I viaggi del Capitano Pike continuano in Star Trek: Strange New World su CBS All Access.

Venerdì, CBS All Access ha annunciato di aver ordinato lo spinoff di Star Trek: Discovery direttamente in serie. La serie segue Christopher Pike e il resto dell’equipaggio della USS Enterprise nel decennio precedente alla serie televisiva originale di Star Trek. La nuova serie è quella che i fan chiedono da quando ha debuttato la seconda stagione di Star Trek: Discovery.

Anson Mount ritornerà nei panni del Capitano Christopher Pike. Rebecca Romijn riprenderà il suo ruolo di numero uno. Ethan Peck tornerà come il primo ufficiale scentifico Spock.

“I fan si sono innamorati di Anson Mount, i ritratti di Rebecca Romijn ed Ethan Peck di questi personaggi iconici personaggi quando sono stati introdotti per la prima volta su Star Trek: Discovery la scorsa stagione”, ha dichiarato Julie McNamara, vice presidente esecutivo e responsabile della programmazione per CBS All Access in una dichiarazione. “Questa nuova serie sarà un complemento perfetto del franchise, portando una prospettiva completamente nuova e una serie di avventure su Star Trek.”

Akiva Goldsman ha sviluppato l’episodio iniziale della serie Star Trek: Strange New Worlds, basato su una storia che ha scritto insieme a Alex Kurtzman e Jenny Lumet. Goldsman, Kurtzman e Lumet saranno i produttori esecutivi. Henry Alonso Myers, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth saranno anche loro produttori esecutivi. Aaron Baiers, Akela Cooper e Davy Perez saranno co-produttori esecutivi. Akiva Goldsman rimarrà come produttore esecutivo e una parte del team creativo che lavora a Star Trek: Picard. CBS Television Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment produrranno la serie.

“Quando abbiamo detto di aver sentito l’amore dei fan per Pike, Numero Uno e Spock imbarcati sulla Discovery la scorsa stagione, lo intendevamo sul serio”, ha dichiarato Alex Kurtzman. “Questi personaggi iconici hanno una profonda storia nel canone di Star Trek, eppure molte delle loro storie devono ancora essere raccontate. Con Akiva ed Henry al timone, l’Enterprise, il suo equipaggio e i suoi fan entraranno in uno straordinario viaggio verso nuove frontiere nell’universo di Star Trek.”

