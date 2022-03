Star Trek: Strange New World, ecco il trailer della serie spin-off di Discovery

Star Trek: Strange New World è basato sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike, che è stato al comando della U.S.S. Enterprise.

La serie conterrà i personaggi amati dai fan della seconda stagione di Star Trek: Discovery, Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nei panni del Numero Uno ed Ethan Peck nei panni dell’ufficiale scientifico Spock. La serie seguirà il capitano Pike, l’ufficiale scientifico Spock e il numero uno negli anni prima che il capitano Kirk salisse a bordo della U.S.S. Enterprise, mentre esplorano strani, nuovi mondi nel cosmo.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Dopo molte anticipazioni, il terzo spettacolo di Star Trek live-action della Paramount+ sarà finalmente presentato in anteprima tra poco.

Strange New Worlds è stato ufficialmente annunciato come in lavorazione a maggio 2020, con le riprese che si sono svolte lo scorso anno. La serie è uno spin-off di Star Trek: Discovery; in particolare, Strange New Worlds riprende i personaggi della seconda stagione di Discovery, il capitano Pike (Anson Mount), Numero Uno (Rebecca Romijn) e Spock (Ethan Peck), che sono stati molto amati da molti fan, e gli dona una storia tutta loro che a quanto pare sarà un ritorno all’esplorazione.

Debuttando su Paramount+ questo maggio, Star Trek: Strange New Worlds vedrà l’attuale equipaggio dell’Enterprise guidato da Pike, pronto ad imbarcarsi per missioni ambientate in strani, nuovi mondi lungo tutta la galassia.

La serie è stata subito identificata come un prequel di Star Trek: The Original Series ed è quindi ambientata 10 anni prima. Tuttavia, contiene collegamenti con lo spettacolo di punta anche oltre Spock e l’Enterprise; Strange New Worlds presenterà anche una giovane Nyota Uhura (Celia Rose Gooding). La serie è vede nel cast anche da Babs Olusanmokun, Christina Chong, Jess Bush, Melissa Navia e Bruce Horak.

