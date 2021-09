Star Trek: Strange New Worlds, Akiva Goldman dice che la serie tornerà alla narrazione episodica

Star Trek: Strange New Worlds segna un ritorno alla narrazione classica di Star Trek.

La serie nasce da Star Trek: Discovery, che ha aperto la strada alle serie ad alto budget ambientate nell’universo di Star Trek. Star Trek: Picard ha seguito l’esempio, esplorando la vita di Jean-Luc Picard in quello che i produttori hanno descritto come un film delle dimensioni di una stagione televisiva.

Sebbene Akiva Goldman abbia lavorato su entrambe le serie, dopo aver servito come co-showrunner in Picard, gli è presa la voglia matta di tornare alla narrazione dell’episodio della settimana in stile Star Trek, che ricorda dai suoi primi contatti con il franchise come spettatore.

Parlando con TrekMovie (via CB), Goldman ha confermato che Star Trek: Strange New Worlds tornerà a quella modalità, con un problema per quanto riguarda i suoi personaggi.

“Stiamo tornando fondamentalmente alla narrazione a episodi”, dice. “Ciò che rende unico questo particolare spettacolo di Star Trek nell’attuale universo è che è completamente episodico. Ora, quando dico ‘completamente’ esagero leggermente in quanto gli archi narrativi dei personaggi sono ancora serializzati. Non è come quando Kirk vede Edith Keeler morire una settimana e stare bene la successiva. I nostri personaggi porteranno con sé ciò di cui soffrono, o ciò che hanno imparato, di episodio in episodio. Ma le storie sono episodiche. E questo ci permette di fare qualcosa in cui siamo stati bravi con le nuove serie originali, dare al tutto toni leggermente diversi. In mancanza di una parola migliore, una morale nascosta della storia. Come una svolta alla The Twilight Zone che ti fa saltare sulla sedia.”

Goldman aggiunge che il mix di trame autonome e archi narrativi dedicati ai personaggi di tutta la stagione consente un interessante cambiamento di focus tra il cast dello show. Piuttosto che portare la storia di ogni personaggio attraverso ogni episodio, i riflettori cadranno su diversi personaggi in diversi episodi.

“Questo Star Trek è davvero un pezzo d’insieme”, dice. “Ma quello che facciamo, che è aggiungere altri pezzi d’insieme attualmente in scena, senza cercare di raccontare la storia di tutti ogni settimana. Spostiamo un po’ la nostra attenzione. Quindi potresti facilmente guardare un episodio e dire: ‘Oh, quello era davvero un episodio dedicato a Pike’ o ‘Era davvero un episodio di M’Benga’.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...