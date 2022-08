Star Trek: Strange New Worlds, Rod Roddenberry elogia la serie: “Mio padre sarebbe orgoglioso”

Rod Roddenberry, il figlio del creatore di Star Trek, Gene Roddenberry, dice che Star Trek: Strange New Worlds renderebbe suo padre orgoglioso.

L’ultimo capitolo della popolare serie multigenerazionale di fantascienza è ambientato cinque anni prima che il capitano James T. Kirk assuma il comando dell’ammiraglia della Federazione, la USS Enterprise. Lo spettacolo segue il capitano Christopher Pike (Anson Mount) e il suo equipaggio mentre intraprendono la loro missione quinquennale di esplorazione di strani nuovi mondi.

Strange New Worlds è il sesto spettacolo introdotto dopo il rebranding del franchise da parte della CBS e Alex Kurtzman dopo l’uscita di Star Trek: Discovery nel 2017. Sebbene originariamente fosse uno spin-off del serializzato Discovery, Strange New Worlds è stato progettato con una struttura più episodica, simile a la vecchia serie televisiva di Star Trek. Questo ritorno alla forma, insieme alla sua scrittura stellare e alle eccellenti prestazioni, ha contribuito a rendere Strange New Worlds la voce di Star Trek più apprezzata fino ad oggi.

In un’intervista con Screen Rant, Rod Roddenberry ha condiviso i suoi pensieri sul successo dell’ultima serie di Star Trek, Strange New Worlds.

Il produttore ammette di aver pensato che suo padre sarebbe stato orgoglioso dello spettacolo, e ha lodato sia i creativi dietro lo spettacolo che il suo fascino distintivo, che lo fa risaltare come qualcosa di unico.

“Penso che ne sarebbe molto orgoglioso. Penso che qualcosa che mi ha un po’ sorpreso sia l’unicità di ogni episodio di Strange New Worlds. Sono impressionato dal fatto che lo stiano facendo. All’inizio mi ha scioccato, perché abbiamo alcuni episodi comici – o almeno, sicuramente alcuni momenti comici. E queste cose mi hanno fatto venire il dubbio all’inizio, quando ho letto il primo script, perchè non sapevo come sarebbe andata a finire. Non sapevo come il pubblico lo avrebbe recepito, ma hanno decisamente centrato il punto, e i fan ne vanno matti. Sono così orgoglioso di tutti i creatori. Hanno fatto un lavoro incredibile con Strange New Worlds. Sono entusiasta per loro.”