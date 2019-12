Star Wars 10 fa parte dei piani per il futuro del franchise?

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di JJ Abrams è ora nei cinema, pronto a concludere la trilogia sequel e la saga degli Skywalker, e anche se questo film è l’ultimo della saga, Star Wars 10 potrebbe ancora accadere.

Star Wars Episodio 9 termina l’intera Skywalker Saga, ma ciò non esclude ulteriori avventure episodiche ambientate nella galassia lontana, lontana.

Disney e Lucasfilm hanno dato il via alla trilogia sequel nel 2015 con Star Wars: Il Risveglio della Forza di JJ Abrams, introducendo i fan a un nuovo gruppo di personaggi come Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) e Kylo Ren (Adam Driver), e riportando su schermo vecchie glorie come Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia Organa (Carrie Fisher) e Han Solo (Harrison Ford).

Nel 2017, è stato seguito da Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson che ha sconvolto il franchise sedendo però sul podio dei migliori film della saga. E ora, mentre la saga principale di Star Wars si conclude con L’Ascesa di Skywalker, i fan si chiedono se c’è ancora la possibilità che i film episodici continuino, quindi ecco cosa sappiamo di un potenziale Star Wars 10.

Il capitolo finale nella trilogia sequel è anche anche l’ultimo film della saga principale di Star Wars, che è stata confermata molto prima che il titolo di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker venisse rivelato. Nel 2018, la Lucasfilm ha rilasciato un comunicato stampa che annunciava il cast completo e i dettagli di produzione di Episodio IX, incluso un riferimento al progetto come “il capitolo finale della saga degli Skywalker”. Con il peso dell’intera eredità del franchise sulle spalle del progetto diretto da Abrams, la pressione nel fornire una conclusione soddisfacente alla storia iniziata più di 40 anni fa era molto alta. Le cose sono diventate molto più complicate con un paio di ostacoli nella produzione, tra cui la morte prematura di Carrie Fisher prima ancora che Gli Ultimi Jedi fosse rilasciato. Tuttavia, è chiaro come la fine di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sia una conclusione anche della Saga degli Skywalker.

Dato che la Disney ha commercializzato Star Wars: L’Ascesa di Skywalker insieme al fatto che non vi è stata alcuna parola su una potenziale quarta trilogia, sembra che sia la fine dei film episodici. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che un episodio 10 di Star Wars non possa divenire realtà.

Quando entrambe le trilogie, quella originale e quella prequel, si sono concluse con Il Ritorno dello Jedi e La Vendetta dei Sith, si è avuta la sensazione che fossero la fine della trama di Star Wars, ma ciò si dimostrato falso. Detto questo, non è fuori dal regno della possibilità che la Lucasfilm possa rivedere la propria decisione e dare il via a un’altra serie di film, o magari a dei capitoli singoli.

Alla fine de L’Ascesa di Skywalker, l’Imperatore Palpatine viene sconfitto, e con lui ciò che è rimasto dei Sith, lasciando alla galassia la possibilità di vivere in modo pacifico. Rey, che ha essenzialmente adottato il nome della famiglia Skywalker, torna su Tatooine per seppellire le spade laser di Luke e Leia vicino alla casa d’infanzia del padre acquisito. Mentre Star Wars: L’Ascesa di Skywalker non ha indizi per una potenziale continuazione della storia, questa può continuare con Rey come l’ultimo Skywalker rimasto.

Forse cercherà di ricostruire l’ordine Jedi, di essere più attiva nello stabilire un nuovo organo di governo galattico o di aiutare ad affrontare una nuova minaccia. In ogni caso, si può dire che è possibile che Star Wars 10 non diverrà realtà nel prossimo futuro, ma non è impossibile lo diventi più avanti.

Detto questo, come sappiamo dopo Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il franchise galattico si prenderà una pausa dal grande schermo. I fan dovranno aspettare fino al 16 dicembre 2022 per il prossimo film di Star Wars. Disney e Lucasfilm hanno anche date fissate per il 20 dicembre 2024 e il 18 dicembre 2026. Non c’è però una parola concreta su quali film usciranno in quelle date. Sia Kevin Feige che Johnson pare starebbero confermando lo sviluppo di alcuni rispettivi progetti a tema Star Wars, tuttavia, con l’annuncio atteso a gennaio potremmo presto sapere cosa ci riserverà il futuro. Non credo però sarà uno Star Wars 10.

