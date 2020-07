Star Wars 1313: nuove immagini dal videogioco LucasArt mai realizzato

Il gioco di Star Wars annullato noto “Star Wars 1313” mostrò molte promesse circa il voler essere un titolo eccezionale nella serie di giochi, proprio come Marvel’s Spider-Man è stato per il suo franchise.

In alcune immagini del gioco trapelate di recente, è diventato evidente che la trama doveva seguire il cacciatore di taglie Boba Fett.

Un’immagine del progetto LucasArts che è trapelato a marzo è stata pubblicata dall’utente LifeByTheSword di Reddit e presentava il cacciatore di taglie in piedi sopra la città di Coruscant. I bordi dell’immagine mostrano come sarebbero apparsi gli hub delle statistiche degli armamenti e suggeriscono che il giocatore sarebbe in grado di usare le granate esplosive, il blaster e il lanciafiamme di Fett. La recente immagine trapelata mostra vari screenshot del prototipo del gioco presumibilmente creati nel 2010. La demo, aperta su Unreal Engine 3, sembra mettere in scena un open world simile a quello che ci aspettiamo da Cyberpunk 2077.

Poiché la sua origine è incerta, la comunità dei giochi può solo supporre che 1313 fosse molto vicino al completamento. Lo stile grunge dei bassifondi delle città sembra un ambientazione perfetta per molti giocatori, e qualcosa che i fan di Star Wars potevano solo sognare. Molti appassionati del franchise si sono “accontentati” di Jedi: Fallen Order di Respawn come risposta a un gioco dall’aspetto più adulto, anche se crediamo che accontentati non sia il termine giusto vista la qualità del progetto, e la quantità di dettagli che è stata elaborata in questo progetto è impressionante e non fa che aumentare la delusione di non averlo mai potuto giocare.

Qui sotto potete vedere le immagini:

Lo sviluppo sembrava andare molto bene per LucasArts che ha rivelato il gioco nel 2012 all’E3. L’approccio maturo degli sviluppatori a un gioco di Star Wars è stato bruscamente interrotto quando la Disney ha acquistato la proprietà di Star Wars che ha inevitabilmente annullato tutto il lavoro sul gioco. EA detiene ancora i diritti di Star Wars nel mercato dei giochi e si dice che Respawn stia sviluppando un sequel di Fallen Order.

A parte la serie Lego Star Wars, i giocatori raramente hanno potuto visitare il Centro Imperiale. Il mondo sotterraneo densamente popolato è il materiale perfetto per un gioco di ruolo d’azione che SW 1313 sembrava adattare.

L’annuncio di Star Wars: Squadrons ha portato gioia a molti fan che sognavano di diventare un pilota della Resistenza, ma i sostenitori del 1313 attendono ancora pazientemente il suo ritorno.

Le immagini suggeriscono fortemente che il protagonista del gioco era il famoso cacciatore di taglie, ma avrebbe potuto essere chiunque indossasse un’armatura mandaloriana. I giocatori possono solo incrociare le dita e sperare che questo stile di gioco di Star Wars riprenderà dopo il successo dello spettacolo Disney +, The Mandalorian.

