Star Wars: 1313, un concept art del videogioco mai realizzato mostra Boba Fett su Coruscant

Un concept art di un gioco di Star Wars cancellato chiamato Star Wars: 1313 ha preso a girare online suscitando ovviamente discussioni su come il gioco sarebbe potuto essere se fosse stato realizzato.

Il gioco avrebbe dovuto seguire l’iconico Boba Fett, il personaggio che è probabilmente il cacciatore di taglie più famoso del franchise di Star Wars, mentre si faceva strada attraverso il pianeta Coruscant. Il gioco è stato cancellato anni fa ma alcuni stralci di resa grafica sono stati condivisi online in precedenza.

L’ultimo rilascio di uno screenshot in-game in questione proviene da un post sul subreddit di Star Wars in cui un utente ha condiviso l’immagine e ha detto che proveniva dal gioco annullato di Star Wars 1313.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

Dato che il gioco è stato oggetto di pubblicità anni fa prima di essere cancellato, e questa immagine sembrerebbe esser già stata condivisa, fa strano che siano tornati online adesso questi concept art, ma giudicare dalle reazioni alla ricomparsa dell’immagine, molte persone non avevano mai vista. In realtà è emerso più di una volta online e nei tweet sottostanti potete vedere un esempio.

Star Wars 1313 (LucasArts, cancelled in 2013): Boba Fett chararacter design & Coruscant level 1313 world development by @designergus + work-in-progress scene.

In the last year of production (out of 4 or 5), George Lucas decided that Boba should be the protagonist of the game. pic.twitter.com/k7SR9K2W7r

