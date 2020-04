Star Wars: a che punto è la serie su Cassian Andor?

Vediamo a che punto è la pre-produzione della serie su Cassian Andor, prossimo prodotto live-action per il piccolo schermo dell’universo di Star Wars.

The Mandalorian è stato un grandissimo successo, e ciò potrebbe portare la Lucasfilms a produrre principalmente serie tv per Disney+ anziché film per il grande schermo per quanto riguarda il franchise di Star Wars. D’altronde sappiamo che oltre alla già citata serie di Jon Favreau ne arriverà una su Obi-Wan Kenobi e una su Cassian Andor: spia ribelle interpretata da Diego Luna in Rogue One.

Il personaggio di Cassian Andor è uno dei più sfaccettati e controversi di tutto il franchise, in quanto volto del “lato oscuro” della ribellione. Un personaggio magnificamente interpretato dall’attore messicano Diego Luna che tornerà nei panni del personaggio per la serie. La domanda però è: quando vedremo la serie? E a che punto è la produzione?

Il Coronavirus ha fermato tutte le produzioni per piccolo e grande schermo, ma della serie su Cassian Andor non si è saputo nulla fino ad oggi, visto che parliamo di un prodotto ancora nella fase di pre-produzione e sulla quale non è stato detto nient’altro negli ultimi mesi.

Quest’oggi arriva un aggiornamento da un’intervista per ComicBookMovie rilasciata da Neal Scanlan, artista degli effetti speciali che ha lavorato agli ultimi film di Star Wars.

Scanlan ha rivelato che prima dell’esplosione di contagiati del virus la pre-produzione della serie è andata avanti per sei settimane, affermando anche che al momento stanno cercando di fare il più possibile da casa:

In origine, speravamo di passare a qualche serie televisiva, The Mandalorian aveva ovviamente già fatto il suo brillante debutto dimostrando di essere uno show brillante raccogliendo un incredibile successo. Eravamo qui nel Regno Unito per iniziare un paio di nuovi show, ma purtroppo sono stati tutti bocciati. Abbiamo letteralmente iniziato circa sei settimane fa la storia di Cassian, fino a quando purtroppo il virus ha colpito e ora siamo tutti in isolamento. Quindi, stiamo cercando di fare il meglio che possiamo da casa.

Dovremo quindi aspettare ancora diverso tempo prima che inizino le riprese, e pertanto anche per vedere la serie stessa approdare sulla piattaforma streaming.

La serie su Cassian Andor attualmente non ha una data d’uscita per la piattaforma Disney+, con Tony Gilroy come sceneggiatore e regista dei primi episodi, e con Kathleen Kennedy e Stephen Schiff come produttori.

Nel cast Diego Luna (Cassian Andor) e Alan Tudyk (K-2SO).

