Star Wars: Ahsoka Tano potrebbe avere una serie tutta sua?

Semba ufficiale che Rosario Dawson apparirà come Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian, ma il personaggio potrebbe aere una serie tutta sua?

Dopodomani arriverà finalmente anche in Italia il servizio Disney+ di Disney, e potremo vederci la prima stagione della prima serie live-action a tema Star Wars: The Mandalorian. Serie che ha riscosso un successo mondiale in pochissimo tempo, arrivando ad essere il prodotto a tema Star Wars più apprezzato da quando Disney ha acquisito la Lucasfilms.

Ovviamente la seconda stagione è già in fase di produzione avanzata e sembrerebbe proprio che il celebre personaggio di Ahsoka Tano possa finalmente fare la sua prima apparizione live-action proprio con la prossima stagione di The Mandalorian.

Il personaggio è stato visto solamente nelle serie animate quali Clone Wars e Rebels, con una schiera enorme di fan che chiedevano a gran voce una sua comparsa all’interno di un prodotto live-action. Finalmente le loro preghiere sembrano esser state ascoltate e soddisfatte, in quanto l’attrice Rosario Dawson sembra esser stata scelta come interprete del personaggio per la seconda stagione della serie prima menzionata, anche se, forse, per un ruolo relativo ad un solo episodio.

Ma questa apparizione del personaggio potrebbe effettivamente essere un modo per la Lucasfilms di presentarlo definitivamente al grande pubblico e renderla protagonista di una serie tutta sua?

Una rumor che è nato sul web nelle ultime ore e riportato anche da Hollywood Reporter. Un’ipotesi azzardata, basata su poco o nulla, ma che, pensandoci bene, ci fa render conto che una possibilità c’è eccome.

Il fatto è che al giorno d’oggi serie di questo calibro le si scrivono sui social, vedendo le reazioni del pubblico ad una determinata scelta narrativa. Quindi credo proprio che il tutto dipenderà da come i fan del franchise accoglieranno questa prima versione live-action di un personaggio amato da molti.

Fonte: Heroic Hollywood

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione arriverà ad ottobre 2020.

