Star Wars: all’asta la vera testa di C-3PO! Il prezzo è da capogiro, ecco quanto vale

Amanti di Star Wars, attenzione! Quello che stiamo per rivelare in questo articolo vi lascerà senza parole. A partire dal mese prossimo Anthony Daniels, il noto interprete del robot più amato della galassia, metterà in vendita un memorabilia di assoluto valore: la testa di C-3PO, l’iconico aiutante di Luke Skywalker.

Immaginate di entrare nel mondo dell’attore, l’uomo dietro l’elmetto dorato di C-3PO. La sua collezione privata di memorabilia provenienti da vari film spazia dal vasto universo di Star Wars a blockbuster epici come Titanic. Ebbene: tutto questo tesoro, nessun pezzo escluso, sta per andare all’asta con un valore stimato di ben 14,6 milioni di dollari!

Quanto costa la testa di C-3PO?

Questa asta straordinaria è guidata dalla casa d’aste di fama mondiale, Propstore, che ha l’onore di gestire la collezione di Daniels. Questo evento epocale offre ai fan affezionati l’opportunità unica di possedere una parte della storia cinematografica.

Ma il pezzo che sta mandando i fan di Star Wars in delirio è la testa originale di C-3PO, indossata dall’attore sul set di “Star Wars: Una Nuova Speranza“. Il prezzo d’asta iniziale è semplicemente fuori da ogni immaginazione, oscillando tra le 500.000 e 1 milione di sterline (il quale equivale a circa 1 milione e 160 mila euro). Inoltre, Daniels offre un copione originale del film del 1977, con una stima di valore tra le 10.000 e le 20.000 sterline.

Anthony Daniels e diversi modelli di C-3PO

Anthony Daniels e il regalo ai fan di Star Wars

L’iconico interprete di C-3PO, ha condiviso la sua eccitazione riguardo a questa vendita straordinaria. Parlando ai fan, si è dichiarato entusiasta del fatto che Propstore abbia deciso di gestire la sua collezione.

Oltre ad essere felice tuttavia, ha svelato la sua apprensione e la speranza che i pezzi vadano nelle mani giuste. Il tutto con un unico obiettivo: che questa iniziativa porti gioia ai fan e ai collezionisti di Star Wars di tutto il mondo, dando loro un’occasione di possedere un oggetto autentico dalla saga cinematografica!

Non solo Star Wars: tutti i tesori in vendita

Ma la testa di C-3PO non è l’unico tesoro dell’asta. Gli altri pezzi da sogno includono la frusta di Indiana Jones firmata da Harrison Ford in persona (100.000-200.000 sterline), il guanto di Freddy Krueger indossato da Robert Englund in “Nightmare – Dal profondo della notte” (200.000-400.000 sterline) e lo scudo di Captain America usato da Chris Evans nel suo primo film dedicato al supereroe (50.000-100.000 sterline). Gli amanti del cinema avranno anche l’opportunità di aggiudicarsi il costume originale di Leonardo DiCaprio in Titanic e quello indossato dallo stuntman di Johnny Depp nel primo film di Pirati dei Caraibi.

Save the date, l’asta è in arrivo!

L’appuntamento è fissato per il 9 novembre. Se siete fan accaniti di Star Wars non potete perdervi questa occasione unica nella vita! Preparatevi a fare un salto nell’iperpsazio dell’asta cinematografica e a competere per questi preziosi pezzi di storia di Guerre Stellari. Che la Forza sia con voi!