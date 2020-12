Star Wars: Annunciati nuovi film e serie TV per Disney+

Il Disney Investor Day si sta rivelando un evento pieno di annunci molto interessanti e infatti sono state rivelate anche nuove informazioni riguardanti la serie su Obi-Wan Kenobi, Andor e altre numerose serie e film.

Di Andor, la serie dedicata al personaggio di Cassian Andor, è stato rilasciato un breve filmato che annuncia l’arrivo della serie in esclusiva su Disney+ nel 2022.Secondo una precedente descrizione della serie, Andor “segue le avventure della spia ribelle Cassian Andor durante gli anni di formazione della ribellione e prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Diego Luna riprenderà il ruolo di Andor, da lui originato. nel film del 2016. L’entusiasmante thriller di spionaggio esplorerà storie piene di spionaggio e audaci missioni per ridare speranza alla galassia nella morsa di un impero spietato”.

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Mentre per quanto riguarda la serie su Obi-Wan Kenobi è stato confermato il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader ed è stato mostrato il logo ufficiale della serie.

La serie è ambientata dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, e non vediamo l’ora di vedere quale storia racconta. La produzione della serie inizierà all’inizio del 2021, con Ewan McGregor che riprenderà il ruolo di Obi-Wan Kenobi. Deborah Chow (Better Call Saul, American Gods, The Mandalorian) dirigerà la serie, oltre a servire come showrunner, con Hossein Amini (Drive , McMafia) e Joby Harold (Awake, King Arthur: Legend of the Sword).

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Successivamente è stata annunciata la serie dedicata alla Bad Batch, squadra speciale di cloni vista nella settima stagione di The Clone Wars che sarà un vero e proprio sequel di quest’ultima. Oltre all’annuncio è stato rilasciato anche un trailer.

Star Wars: The Bad Batch è una serie animata spin-off di The Clone Wars che si concentrerà sul gruppo di cloni d’élite mentre navigano nell’universo di Star Wars dopo la fine di Clone Wars. I personaggi amati dai fan di The Clone Wars hanno la loro serie ricca di azione!

Il produttore esecutivo di Clone Wars, Dave Filoni (forse l’uomo più impegnato da questa parte della galassia, con il suo lavoro nello spettacolo di punta di Disney +, The Mandalorian) sarà anche produttore esecutivo di Star Wars: The Bad Batch insieme ad Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett e Carrie Beck, tutte con esperienza di Star Wars in The Clone Wars, Star Wars Rebels, Star Wars Resistance o The Mandalorian. Josh Rimes ( Star Wars Resistance) agirà anche come produttore della serie, con Rau in qualità di supervisore alla regia e Corbett in qualità di scrittore capo.

Inoltre sono stati ufficializzati due nuovi film di Star Wars, uno diretto da Taika Waititi di cui non conosciamo il nome, ed uno diretto da Patty Jenkins di Wonder Woman, intitolato Star Wars: Rogue Squadron. Riguardo a Rogue Squadron uscirà nei cinema nel Natale del 2023.

Tra gli altri aggiornamenti sono venuti fuori alcuni importanti dettagli riguardanti la nuova serie del creatore di Russian Doll, Leslye Headland, che è stata annunciata all’inizio di quest’anno. Durante la presentazione, i fan hanno appreso il titolo ufficiale che circonda la serie: Star Wars: The Acolyte. La presentazione ha anche rivelato che The Acolyte sarà ambientato negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica, una linea temporale che sarà esplorata nell’iniziativa editoriale di Star Wars all’inizio del prossimo anno.

Disney ha annunciato che il giocatore d’azzardo, il truffatore e il pilota spaziale di Bespin, Lando Calrissian, avrà la sua serie su Disney +. Non è chiaro chi interpreterà il ruolo iconico o quando nella saga sarà ambientata, ma dato l’enorme arco di tempo canonico in cui il personaggio è attivo nella trama, ci sono possibilità quasi infinite. In questo momento, non è prevista una data di rilascio definita.

The galaxy’s favorite scoundrel, Lando Calrissian, will return in Lando, a brand-new event series for @DisneyPlus. Justin Simien (@JSim07) is in the early stages of developing the project. — Disney (@Disney) December 10, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...