Star Wars: annunciato un nuovo gioco open world di Ubisoft e Massive Entertaiment!

Dopo la nascita di Lucasfilm Games e l’annuncio dell’Indiana Jones di Bethesda e arrivata la conferma ufficiale che Ubisoft e Massive Games sono al lavoro ad un gioco Open World di Star Wars, realizzato in collaborazione con la neonata etichetta.

Il progetto è nelle primissime fasi di sviluppo e Massive Entertainment sta attualmente assumendo personale per completare lo staff, il gioco sarà basato sullo Snowdrop Engine e come creative director ci sarà Julian Gerighty, responsabile di The Crew e Tom Clancy’s The Division 2.

Dopo ben 8 anni, ci troviamo di fronte al primo grande gioco di Star Wars non sviluppato da Electronic Arts, anche se quest’ultima resterà comunque un partner fondamentale per il brand Star Wars, a confermarlo è Sean Shopaw, Vice Presidente Senior Global Games & Interactive Experiences di Disney.Yves Guillemot, CEO e fondatore di Ubisoft, non è rimasto in silenzio e ha riferito di essere molto contento dell’opportunità che gli è stata concessa e assicura che la compagnia lavorerà duramente per dare ai fan della saga creata da George Lucas il gioco di Guerre Stellari che si aspettano.