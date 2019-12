Star Wars: cosa sappiamo della storia dei Mandaloriani fino ad ora?

L’ultimo episodio di The Mandalorian lascia un vago riferimento al destino dei Mandaloriani ma evita di entrare nei dettagli – ma guardare ad altre proprietà a tema Star Wars può rivelare cosa è successo alla loro razza e al loro mondo, e perché secondo me avrebbe bisogno di un film.

Il fatto è che la risposta alla domanda su ciò che è accaduto ai Mandaloriani non si può trovare nei film, infatti il loro pianeta natale, Mandalore, e la sua gente hanno avuto una forte presenza nei fumetti, nei videogiochi e nei cartoni animati ambientati nel ricco mondo di Star Wars.

I Mandaloriani sono di minima importanza per i film di Star Wars, soprattutto perché la loro unica rappresentazione si presenta nelle forme di cacciatori di taglie come Boba e Jango Fett, due personaggi che non sono nemmeno veri Mandaloriani. La popolarità di Boba Fett e la sua iconica armatura portarono all’introduzione dei Mandaloriani, una razza orgogliosa di guerrieri altamente qualificati e capaci che seguono un rigido codice che impedisce loro di togliersi il casco. I Mandaloriani sono raramente messi in luce, ma ora uno dei loro è il personaggio principale della prima serie televisiva in live-action di Star Wars, The Mandalorian.

The Mandalorian ha fornito agli spettatori importanti spunti sulla storia dei mandaloriani e sulla loro cultura. La serie ha esplorato le loro opinioni, l’importanza della loro armatura e stabilito il nuovo mantra mandaloriano ” This is the way”, che è diventato una delle migliori linee di dialogo del franchise, secondo alcuni al pari de La Forza sia con te. Alcuni episodi fa, la serie ha anche introdotto altri membri della razza mandaloriana, ma finora non è andato troppo in profondità nel loro retroscena. L’episodio 6 di The Mandalorian ha riportato il destino della popolazione nei dialoghi quando Burg (Clancy Brown) ha menzionato che questi sono tutti morti. Va notato però che nella storia c’è molto di più.

L’Assedio di Mandalore in Clone Wars

Il pianeta di Mandalore è stato direttamente influenzato dagli eventi di Star Wars: Episodio II – L’Attacco dei Cloni, anche se il suo ruolo nel conflitto non è stato mostrato nel film, ma nella serie spinoff animata The Clone Wars Mandalore divenne palcoscenico di alcune delle più grandi battaglie della guerra, tra cui quella che è ora nota come l’Assedio di Mandalore. Ciò è accaduto nonostante il fatto che i Mandaloriani non abbiano scelto una fazione e abbiano cercato di rimanere neutrali. Darth Maul, sopravvissuto alla sua morte in Star Wars: Episodio I – La Minaccia Fantasma, viaggiò fino a Mandalore per scoprire un gruppo chiamato Death Watch, che si opponeva alle visioni pacifiste del governo mandaloriano.

Darth Maul si infiltrò con successo nei massimi livelli del governo, facendo in modo che la Repubblica si dirigesse verso Mandalore per fermarlo. La Repubblica portò quindi un esercito su Mandalore e li aiutò a combattere le forze di Darth Maul. Un membro dell’Ordine Jedi, Ahsoka Tano, condusse insieme i Clone Trooper un assedio combattendo Darth Maul e i suoi accoliti. Fu nel bel mezzo dell’assedio di Mandalore che fu dato il famigerato Ordine 66 e, di conseguenza, tutto cadde nel caos. Ahsoka e Darth Maul fuggirono e la Repubblica – che si trasformò nell’Impero – prese il controllo di Mandalore.

Occupazione Imperiale e clan rimanenti

Dopo l’acquisizione, l’Impero istituì l’Accademia Imperiale a Mandalore per addestrare nuovi cadetti, tra cui Sabine Wren di Stars Wars: Rebels. Sabine ha inconsapevolmente creato un’arma potente che è stata usata contro i Mandaloriani, aumentando le tensioni tra il suo popolo e l’Impero. Alcuni clan mandaloriani si stancarono del dominio imperiale e si ribellarono contro di loro, il che portò a una guerra civile tra clan. I costanti combattimenti hanno reso facile per l’Impero mantenere il controllo. Alcuni clan perirono a causa d’incessanti guerre, ma alcuni riuscirono a sopravvivere. Indipendentemente da ciò, anche i clan sopravvissuti soffrirono molto l’occupazione imperiale e non riguadagnarono mai completamente la loro reputazione un tempo leggendaria. Il danno arrecato alla civiltà mandaloriana nelle Guerre dei cloni si è finora dimostrato irreversibile e, poiché la cosa si trova attualmente nell’universo di Star Wars, i Mandaloriani sono una razza in estinzione.

Cosa sappiamo dei Mandaloriani dopo la Trilogia Originale?

In origine, ciò che si sapeva sui mandaloriani proveniva da Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels, e poiché nessuno dei due show si svolge dopo nella trilogia sequel, il destino dei mandaloriani è per ora ambiguo, almeno fino al rilascio della nuova serie Disney +. Nella premiere della serie The Mandalorian, un nuovo evento, La Grande Purga, viene aggiunto al canone di Star Wars. Sembra che i rapporti tra l’Impero e i loro sudditi mandaloriani siano peggiorati col passare del tempo. La maggior parte dei clan furono spazzati via, costringendo i mandaloriani a nascondersi con ciò che restava della loro cultura. Per questo motivo, le altre civiltà della galassia credevano comunemente che i mandaloriani fossero tutti morti, massacrati dall’Impero. Questo spiega il commento di Burg nell’episodio 6.

Ovviamente, gli spettatori sanno dall’episodio 3 che questa ipotesi sui mandaloriani non è corretta. Dopo aver completato la sua missione per il Cliente (Werner Herzog) su Nevarro e aver consegnato Baby Yoda all’Impero, Mando (Pedro Pascal) ha dato parte della sua ricompensa a un gruppo chiamato la Tribù. Quella tribù è composta da guerrieri mandaloriani che, come Mando, sopravvissero alla Grande Purga. Ora, la Tribù vive isolata dal resto del mondo e mantiene un insieme di regole per i suoi membri, nel tentativo di assicurarsi che la loro esistenza rimanga un segreto.

Quel segreto è stato messo a repentaglio quando si sono schierati per aiutare Mando nella sua lotta con i cacciatori di taglie. Ora dovranno cercare un nuovo santuario su un altro pianeta. Man mano che la storia di The Mandalorian continua a svilupparsi, è possibile scoprire di più sulla storia dei mandaloriani. Sembra anche probabile che la Tribù non sia l’unico clan mandaloriano sopravvissuto nel mondo di Star Wars. Potrebbero essercene altri nascosti in altri luoghi remoti della galassia che potrebbero essere visitati nelle stagioni successive.

