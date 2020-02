Star Wars: Duel of the Fates, ecco una serie di nuovi concept art dal film di Colin Trevorrow

Tutto è iniziato con una serie di concept art trapelati che parevano provenissero dall’originale Star Wars: Episodio IX che Colin Trevorrow aveva progettato quando la Lucasfilm aveva dato l’avvio alla nuova trilogia di Star Wars, che avevano ricevuto abbastanza consensi da diverse intestazioni e fan autorevoli come noi, cosa che ha portato tutti a pensare che la percentuale di possibilità che fossero informazioni vere fosse piuttosto alta.

Successivamente, dopo un lungo leak della trama e un report in cui vi abbiamo mostrato le immagini, Colin Trevorrow in persona ha confermato la provenienza, lasciandoci quindi qui dietro i nostro device a sognare come sarebbe stato Episodio IX (intitolato Duel of the Fates), se il regista di Jurassic World non si fosse allontanato per “divergenze creative”.

Adesso, dopo avervi quindi confermato la provenienza dei concept, vi mostriamo un’altra manciata d’immagini provenienti dall’originale progetto di Trevorrow, che ci mostrano Kylo Ren che sfoggia la nuova maschera, la nuova abilità del villain in grado di risucchiare la Forza vitale dalle forme di vita che gli stanno intorno, la doppia spada laser di Rey, Yoda e gli altri fantasmi della Forza e altri momenti che sarebbero dovuti apparire nel lungometraggio mai girato. Anche se non possiamo dire se sarebbe stato un film migliore, visto che si parla di concept art primari di un film in estrema fase embrionale, la trama sarebbe stata sicuramente più intrigante di quella presentataci in L’Ascesa di Skywalker.

Qui sotto potete vedere i vari concept con le descrizioni:

