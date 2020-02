Star Wars: Duel of The Fates, un leak dello script lascia intendere una romance fra Rey e Poe?

Grazie ai colleghi internettiani di Star Wars Addicted, che ci hanno passato quello che parrebbe essere una versione di 128 pagine dello script di Star Wars: Episodio IX – Duel of the Fates, possiamo riportarvi un interessante passaggio.

Il contenuto dal quale arriverebbero le informazioni sarebbe un presunto leak di una parte dello script di Duel of The Fates – che non abbiamo capito bene se sia parte di un’effettiva sceneggiatura finale o un riassunto – dove possiamo leggere alcuni passaggi interessanti, ed anche se pare altri fonti abbiano confermato la veridicità della notizia, come confermatoci dalla nostra fonte, non possiamo confermarvela al 100%.

Ad ogni modo, stando alle informazioni, nello script sarebbe palese una particolare sequenza che a quanto pare evidenzierebbe una romance a cui alcuni hanno fatto riferimento alla film dell’eccellente Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson. Secondo Empire, Rian Johnson ha effettivamente incorporato uno dei suggerimenti di Trevorrow nel suo film, lavorando su un concept che il regista di Jurassic World aveva cercato di includere nel suo script.

“Ho chiesto a Rian se potesse includere un piccolo momento in cui Rey e Poe si incontrano per la prima volta”, sembra aver detto. “Sono personaggi così amati, ed è giusto per loro avere un po’ di storia nel prossimo film. Ho pensato che fosse perfetto.”

A quanto pare, stando a questo screen fatto da noi al presunto leak dello script (che potete trovare a questo link) fra Poe e Rey avrebbe avuto luogo un discreto quanto maturo flirt.

Poe: Va sulla nave. Per favore.

Rey: Devi andartene da questo luogo.

Poe: Non ti lascio. Rey sa cosa deve fare e odia doverlo fare. Rey: Lascerai questo posto e tornerai indietro ad aiutare la Resistenza.

Poe: Io… non… non lo farò. Si avvicina a lui e sfiora delicatamente la sua fronte insanguinata con le dita. Rey: Lascerai questo posto e tornerai indietro ad aiutare la Resistenza. Chewbacca ruggisce. Poe: No… non puoi… Poe sente la sua mente perdersi. Rey: Lascerai questo posto e tornerai indietro ad aiutare la Resistenza. Rey quindi prende il suo volto fra le mani e lo bacia. Nel momento in cui si fa da parte Poe appare sconvolto e rattristato. Poe: Io… lascerò questo posto. Devo aiutare la Resistenza.

Qui sotto potete leggere lo screenshot del presunto script:

