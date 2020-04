Star Wars Galaxy of Adventures: Kylo Ren abbatte la Resistenza nel nuovo cortometraggio

Quando i fan hanno incontrato Kylo Ren per la prima volta in Star Wars: Il Risveglio della Forza, abbiamo rapidamente imparato quanto potesse essere spietato, e un nuovo video della collezione nota come “Star Wars Galaxy of Adventures” raffigura il noto cattivo che scatena tutta la sua forza sulla Resistenza con l’aiuto dei Cavalieri di Ren.

In Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il potere di Kylo Ren non ha spazzato via completamente ciò che rimaneva di Ben Solo, anche se questo nuovo episodio della serie animata ci ricorda quanto in profondo l’oscurità lo avesse pervaso dopo essersi unito a al Leader Supremo Snoke.

Potete vedere il nuovo episodio qui sotto:

Kylo Ren e il Primo Ordine colpiscono con la paura il cuore della galassia, ma un piccolo gruppo di audaci combattenti della Resistenza rischia tutto contrastarlo.

Star Wars Galaxy of Adventures mostra una serie di cortometraggi animati che celebra i personaggi e le storie della galassia lontana, lontana con uno stile artistico luminoso e colorato, un occhio di riguardo per l’azione e una visione dei più grandi temi della saga.

Data la natura intensa di alcuni degli eventi dei film di Star Wars dal vivo, i corti potrebbero non essere appropriati per tutte le età, ma con Galaxy of Adventures viene offerta ai fan più giovani una retrospettiva delle avvincenti storie senza sopraffarle.

Qui sotto potete vedere alcuni screen:

“Con la prima stagione, stavamo davvero espandendo i momenti iconici che i fan conoscono, trovando un modo ancorato di raccontarli in un minuto”, Waugh, vicepresidente, contenuto e strategia di Lucasfilm hanno condiviso con StarWars.com . “Con questo, ci è stata data l’opportunità di dire: ‘Okay, l’abbiamo fatto. Possiamo creare nuove narrazioni?’.”

I temi e le storie della saga di Star Wars raccontano classiche battaglie tra il bene e il male, anche se l’intensità delle esperienze live-action potrebbe non essere appropriata per il pubblico di tutte le età. Oltre a distillare i momenti più eroici in cortometraggi animati, Galaxy of Adventures offre anche ai creativi l’opportunità di fare confronti tra i personaggi di tutto il franchise in modi entusiasmanti.

Vi ricordiamo che sul nostro sito potete vedere anche meraviglioso corto su Darth Maul, quello di libera ispirazione chiamato Hoshino, ill cortometraggio dal nome Rebel Scum, in italiano tradotto come “Feccia Ribelle”, una bella origin story per il Rancor de Il Ritorno dello Jedi, The Force and the Fury, seppur non qualitativamente eccelso come gli altri appena citati, il famoso corto fan-made che re-immagina il duello fra Obi-Wan e Darth Vader ne Una Nuova Speranza, che non ha un titolo ufficiale.

