Star Wars: George Lucas avrebbe usato Darth Maul come villain nella trilogia sequel

La trilogia sequel di Star Wars, da poco terminata, è stata una montagna russa piuttosto singolare. Un inizio notevole, con un continuo sensazionale per poi arrivare ad un finale semplicemente fallimentare sotto ogni punto di vista. Un risultato non proprio buono, dal punto di vista generale, ma come sarebbero andate le cose se George Lucas fosse rimasto alla regia e alla scrittura di ogni film?

George Lucas vendette la propria Lucasfilm alla Disney nel 2012 per ben 4 miliardi di dollari, e poco dopo la grande major di Topolino ha iniziato a sfornare prodotti come Rebels, i film della Star Wars Anthology e la trilogia sequel. Già diverso tempo addietro parlammo di quante idee la Lucasfilm, J.J. Abrams e Rian Johnson abbiano ripreso da Lucas per i primi due film dell’ultima trilogia. Luke eremita su un pianeta deserto e l’antico tempio Jedi che custodisce, la Nuova Repubblica, ma ciò nonostante è chiaro che ci sono anche numerose differenze con le intenzioni originali.

In particolare, George Lucas avrebbe voluto usare come antagonista principale della nuova trilogia uno dei personaggi più “contorti” della saga: Darth Maul.

Darth Maul è uno dei personaggi più iconici della saga di Star Wars. Eppure, stranamente, il personaggio risulta essere monodimensionale e senza alcun tipo di carisma nel film di debutto, ovvero La minaccia fantasma. Ancora una volta entra in gioco il genio di Lucas nel creare dei personaggi visivamente potentissimi, ma solamente anni più tardi sarebbe arrivata la rivalsa del personaggio dal punto di vista della caratterizzazione.

Con la serie animata The Clone Wars abbiano rivisto Maul in azione, e questa volta più carismatico che mai, grazie non solo a delle ottime sceneggiature ma anche alla perfomance vocale di Sam Witwer che riesce ad incarnare perfettamente l’essenza spettrale del personaggio. Tuttavia, l’intenzione di far percorrere a Maul quel particolare percorso evolutivo era già stata pensata da Lucas anni prima della serie animata.

La cosa interessante è che, come rivela lo stesso Lucas nel libro Star Wars Archives: Episode 1 – 3 The Prequels, avrebbe voluto utilizzare Maul come antagonista principale della nuova trilogia. Quindi niente Primo Ordine, niente Kylo Ren e Snoke, ma solamente Maul che con la caduta dell’Impero riesce a prendere il controllo della galassia grazie al suo immenso impero criminale:

Darth Maul ha addestrato una ragazza, Darth Talon, che si è vista nei fumetti, come sua apprendista. Lei era la nuova Darth Vader e buona parte delle scene d’azione erano con lei. Quindi questi due sarebbero stati i villain principali della trilogia. Maul sarebbe diventato il padrino del crimine dell’universo perché, con la caduta dell’Impero, avrebbe preso il controllo di tutto.

Idee che sono state mantenute per un buon 85%. In The Clone Wars e Rebels vediamo Maul effettivamente a capo di questa mega organizzazione criminale, e lo veniamo a scoprire anche sul grande schermo nel finale di Solo. Tuttavia, sarebbe stato veramente tanto interessante ed originale usare questo personaggio come antagonista principale della nuova trilogia.

