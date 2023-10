Star Wars: George Lucas crolla e ammette la sua opinione sulla Disney! Quello che ha detto sconvolge i fan

Se siete tra coloro che si sono immersi nella galassia lontana, molto lontana, allora saprete quanto siano divisivi i film della trilogia sequel di Star Wars. Ma cosa ne pensa il geniale creatore della saga, George Lucas, di questi nuovi capitoli? Scopriamo insieme le sue opinioni più sorprendenti e il dietro le quinte di questa epica controversia!

Star Wars: il disappunto per Il Risveglio della Forza

Iniziamo il nostro viaggio nell’universo di George Lucas con “Il Risveglio della Forza”, il primo film della trilogia sequel. Lucas ha espresso chiaramente il suo disappunto per il fatto che Lucasfilm abbia deciso di ignorare molte delle idee che aveva in serbo.

George Lucas è rimasto silente sull’Episodio IX, “L’Ascesa di Skywalker”. Non ha mai condiviso le sue opinioni su questo capitolo finale della trilogia sequel, lasciando ai fan l’enigma della sua reazione. Cosa può celare questa assenza di commenti da parte del creatore?

George Lucas su Gli ultimi Jedi

Quando si tratta di “Gli Ultimi Jedi,” l’ottavo episodio, Lucas non ha mai parlato pubblicamente del film. Ma una delle sue rappresentanti ha fatto una dichiarazione intrigante: lo considera “fatto magnificamente.” Una valutazione che ha destato molta curiosità. Che cosa pensava davvero il maestro della saga di questo controverso capitolo?

Il supporto (più che comprensibile) per Rogue One

Il prequel di “Una Nuova Speranza,” “Rogue One,” ha trovato grande apprezzamento da parte di George Lucas. Tony Gilroy, che ha collaborato alla realizzazione del film, ha addirittura rivelato che Lucas “lo ha adorato.” Ma la storia non finisce qui. Mentre il film su Han Solo era in produzione, Lucas ha fatto una visita al set di Ron Howard. Questa visita è stata definita “di grande supporto” e “piena di complimenti.” Che cosa avrà detto George Lucas a Ron Howard?

Le serie TV di Star Wars: l’opinione di Geroge Lucas

Infine, esploriamo le serie TV di Star Wars su Disney+. George Lucas, per quanto non abbia espresso giudizi personali sui vari progetti, sembra essersi divertito molto sul set di “The Mandalorian”. Il regista e produttore esecutivo Jon Favreau ha raccontato di come Lucas si sia divertito a sfidare Dave Filoni in modo giocoso e premuroso. La sua stima e il suo rispetto per Dave Filoni sembrano evidenziare quanto sia coinvolto nell’estensione del suo amato universo.

In conclusione, George Lucas, il visionario dietro Star Wars, continua a essere una figura intrigante quando si tratta della trilogia sequel e delle future avventure della saga. Le sue opinioni, a volte enigmatiche, aggiungono un ulteriore strato di mistero a questa epopea spaziale che ha catturato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.