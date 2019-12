Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva su Disney + in uno speciale formato “Score Only”

Forse la cosa migliore di tutti i film di Star Wars in streaming su Disney +, a parte il fatto che l’intero franchise è ora disponibile per lo streaming, è che i fan che non possiedono i film hanno finalmente l’opportunità di guardare i contenuti speciali.

Tutti i film di Star Wars su Disney + contengono extra, come scene e commenti eliminati, che i fan possono guardare, permettendo loro di avere un’esperienza Blu-ray senza acquistare copie fisiche. A volte, il servizio va anche oltre ciò che è disponibile sul Blu-ray, aggiungendo funzionalità che prima erano difficili da trovare.

È il caso di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, che è passato da Netflix a Disney + giovedì negli Stati Uniti.

Oltre a una varietà di scene eliminate disponibili nella sezione “Extra” del film, Disney + ha incluso una versione “Score Only” de Gli Ultimi Jedi. Questo taglio del film è uguale all’edizione normale, ma tutti i dialoghi e gli effetti sonori sono stati rimossi, lasciando solo la colonna sonora di John Williams.

Quando Gli Ultimi Jedi è stato rilasciato in digitale l’anno scorso, questa versione del film è stata resa disponibile solo su Movies Anywhere. Una volta acquistato il film dovevi assicurarti di collegare qualsiasi servizio su cui lo avessi acquistato con Movies Anywhere, e solo allora potevi guardarlo sull’app. Quindi, se il tuo dispositivo non aveva Movies Anywhere disponibile eri sfortunato.

Disney + ha ora semplificato questa funzione speciale. Con oltre 20 milioni di persone, secondo quanto riferito, che si sono iscritti al servizio e le discussioni attorno a Star Wars ai massimi storici, il taglio con solo la colonna sonora Williams è ora disponibile per più fan che mai.

Insieme al commento dello scrittore / regista Rian Johnson, questa è sicuramente una versione interessante del film da godersi.

