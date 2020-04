Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson parla della sequenza tagliata di Rey e Luke su Ahch-To

Nei tempi dopo l’uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, è diventata virale una scena eliminata piuttosto lunga che coinvolgeva la Rey di Daisy RIdley con il Luke Skywalker di Mark Hamill sulk pianeta Ahch-To, sede del primo tempo dei Jedi.

Lungo la sequenza vedevamo la giovane Rey correre in aiuto delle Custodi del tempio, dopo aver visto il loro villaggio da lontano ed aver avvertito dei suoi all’apparenza minacciosi. La ragazza chiede quindi aiuto al maestro Jedi, che si rifiuta di aiutare le Custodi, così la ragazza parte in solitaria, solo per poi scoprire che in realtà le creature stavano solamente facendo una festa.

Questa scena è stata vista da moltissimi, e secondo tanti è un peccato che sia stata tagliata via dal film, quindi un fan di recente ha deciso di chiedere al talentuoso regista del fantastico Gli Ultimi Jedi come mai la sequenza fosse stata tagliata.

Rian Johnson ha quindi risposto che – come accade a tantissimi prodotti cinematografici – la sequenza non è finita nel montaggio finale per lo più per questioni di ritmo, e perché considerava la scena un po’ ripetitiva arrivati a quel punto del film in cui la narrazione avrebbe dovuto spingere sull’acceleratore e instradarsi verso il terzo atto. “Adoro la scena”; ha detto Johnson. “E’ stata dura tagliarla, ma alla fine è stata una buona scelta.

Qui sotto potete vedere la scena:

Mostly pace, and something about it always felt a little repetitive, coming at a point in the movie where we want to hit the gas and start escalating towards the finale. I love the scene, it was a tough (but ultimately good) cut. — Rian Johnson (@rianjohnson) April 15, 2020

Dopo aver mosso i primi passi in Il Risveglio della Forza, la coraggiosa Rey (Daisy Ridley) prende in mano le redini del suo destino nel secondo capitolo della nuova trilogia ambientata trent’anni dopo Il Ritorno dello Jedi, Star Wars: Gli ultimi Jedi. La Forza scorre nella giovane mercante di rottami, ma ha bisogno di un maestro che le insegni a controllarla. Rivelata la mappa che traccia la rotta per il nascondiglio segreto di Luke Skywalker (Mark Hamill), la ragazza attraversa l’universo fino al pianeta sperduto dove il cavaliere jedi si è ritirato in esilio volontario.

Si inerpica lungo sentieri impervi, perlustra gli angoli più selvaggi dell’isola per incrociare lo sguardo del leggendario guerriero che ha combattuto e sconfitto l’Impero, e porgergli la vecchia spada laser appartenuta alla sua famiglia. Il gesto significativo riprende ed eguaglia il passaggio di testimone avvenuto nel corso della saga, nella quale l’allievo assume infine il ruolo di mentore. Intuitiva e tenace, Rey è la capofila delle nuove leve Jedi, pronta a contrastare le forze del sinistro Primo Ordine, in aiuto della Resistenza.

Nel cast sono tornati Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Gli Ultimi Jedi è stato scritto e diretto da Rian Johnson, prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, ed è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

