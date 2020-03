Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson pubblica alcune nuove foto dietro le quinte

Dopo la dichiarazione di ieri di Rian Johnson che ha rivelato che avrebbe voluto mettere in piedi un test screening per Star Wars: Gli Ultimi Jedi, come ha fatto con Cena con Delitto – Knives Out, così da comprendere l’apprezzamento del pubblico, oggi il regista ha pubblicato un nuovo trio di foto – come sempre fa sul suo account Instagram – della sua pellicola.

Nelle foto, che potete vedere qui sotto, vediamo Carrie Fisher assieme a Oscar Isaac, Andy Serkis che piange sul corpo tagliato a metà del Leader Supremo Snoke, e un addetto che pulisce il set della sala del trono.

Potete vedere le foto qui sotto:

A few lovely ones from the archives (spoilers I guess) pic.twitter.com/HWgeFkI0qG — Rian Johnson (@rianjohnson) March 19, 2020

Dopo aver mosso i primi passi in Il Risveglio della Forza, la coraggiosa Rey (Daisy Ridley) prende in mano le redini del suo destino nel secondo capitolo della nuova trilogia ambientata trent’anni dopo Il Ritorno dello Jedi, Star Wars: Gli ultimi Jedi.

La Forza scorre nella giovane mercante di rottami, ma ha bisogno di un maestro che le insegni a controllarla. Rivelata la mappa che traccia la rotta per il nascondiglio segreto di Luke Skywalker (Mark Hamill), la ragazza attraversa l’universo fino al pianeta sperduto dove il cavaliere jedi si è ritirato in esilio volontario. Si inerpica lungo sentieri impervi, perlustra gli angoli più selvaggi dell’isola per incrociare lo sguardo del leggendario guerriero che ha combattuto e sconfitto l’Impero, e porgergli la vecchia spada laser appartenuta alla sua famiglia. Il gesto significativo riprende ed eguaglia il passaggio di testimone avvenuto nel corso della saga, nella quale l’allievo assume infine il ruolo di mentore. Intuitiva e tenace, Rey è la capofila delle nuove leve Jedi, pronta a contrastare le forze del sinistro Primo Ordine, in aiuto della Resistenza.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Gli Ultimi Jedi è stato scritto e diretto da Rian Johnson, prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, ed è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...